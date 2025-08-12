Roma colpo Krstovic per l’attacco: accordo raggiunto, annuncio imminente

La Roma ha raggiunto nelle ultime ore l’accordo per il trasferimento di Krstovic per rinforzare l’attacco di Gasperini: intesa totale con il calciatore, annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore. Cifre, tempi e cosa cambia per l’undici giallorosso.

Secondo le ultime indiscrezioni, Nikola Krstovic ha già firmato il contratto nelle scorse ore e l’ufficialità dell’operazione è attesa a brevissimo. Un trasferimento che segna la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova avventura in un club ambizioso, pronto a sfruttare le qualità del numero 9 per rafforzare il reparto avanzato.

Ieri, l’attaccante montenegrino, portato il Salento dal direttore dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino nell’estate del 2023, era stato accostato al Wolfsburg ma la Roma sembra avere avuto la meglio.

Dopo la partenza del capitano Federico Baschirotto, approdato alla Cremonese, il Lecce si prepara a un nuovo addio pesante. Il bomber montenegrino Nikola Krstovic, protagonista assoluto delle ultime stagioni e pedina fondamentale per la salvezza in Serie A, è ormai a un passo dal trasferimento nella capitale.

Il centravanti classe 2000, apprezzato da Gian Piero Gasperini, sarebbe vicino all’annuncio ufficiale del suo passaggio, con i dettagli finali dell’operazione in via di definizione. La sua presenza negli ultimi due anni a Lecce è stata decisiva per garantire gol e punti preziosi, contribuendo in modo determinante alla permanenza dei salentini nella massima serie.

Con la sua partenza, il Lecce si trova ora davanti a una sfida complessa: trovare un sostituto in grado di colmare un vuoto pesante in attacco e mantenere competitivo il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le prime ipotesi di mercato sono già sul tavolo della dirigenza giallorossa.

Nei giorni scorsi il Lecce aveva fatto muro su Krstovic facendo sapere chiaramente che non aveva nessuna fretta nè intenzione di svendere l’attaccante e per muoversi c’era bisogno di almeno 30 milioni di euro.

A tal proposito il Presidente del Lecce Sticchi Damiani aveva detto: “Nikola ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore in carriera. Con la situazione giusta per tutti Krstovic può partire, altrimenti lo terremo con noi”.

Nikola Krstovic, classe 2000, è stato autore di una stagione da protagonista con il Lecce in Serie A segnando 11 gol e 6 assist in 37 presenze e contribuendo alla salvezza dei salentini. Alla sua prima stagione in Serie A nel 2023-24 Krstovic aveva segnato 7 reti e due assist in 35 presenze.

Per questo motivo la società salentina chiede non meno di 30 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Una valutazione che conferma come l’attaccante montenegrino sia uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa e che ribadisce la volontà del club di non fare sconti.

Nei giorni scorsi era arrivato il primo assalto da parte del Milan, pronto a investire 20 milioni di parte fissa più 5 milioni di bonus. Una proposta rilevante, ma ancora distante dalla cifra richiesta dalla dirigenza del Lecce, che non ha fretta di chiudere grazie a una situazione economica stabile.

Dall’altra parte, in casa rossonera la trattativa assume contorni di urgenza: Massimiliano Allegri può contare attualmente su un solo centravanti di ruolo, Santiago Gimenez, e il rinforzo in attacco è considerato una priorità assoluta per completare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Per Artem Dovbyk futuro lontano da Roma, cessione vicina:

Dopo appena una stagione in giallorosso, il futuro di Artem Dovbyk sembra più che mai in bilico.

L’attaccante ucraino, arrivato a Roma con grandi aspettative, potrebbe lasciare la Capitale già in questa sessione di mercato.

Le parole distensive di mister Gian Piero Gasperini non sono bastate a placare le indiscrezioni, alimentate dall’interesse concreto di diversi club di Premier League.

Tra questi, il Leeds United e il West Ham risultano in prima fila. In particolare, il Leeds – neopromosso in massima serie inglese – ha mosso i passi più decisi, inviando propri emissari a Liverpool in occasione della recente amichevole tra Everton e Roma per osservare da vicino l’attaccante.

L’operazione potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, con la Roma pronta a valutare offerte in grado di garantire una plusvalenza significativa.