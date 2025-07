Roma-Cannes, dove vederla in diretta TV e streaming: orario, canale, formazioni e amichevoli estive 2025/26

La Roma di Gian Piero Gasperini continua la propria preparazione precampionato con un’altra tappa importante: giovedì 31 luglio 2025, alle ore 18:00, allo Stadio Tre Fontane, andrà in scena l’amichevole Roma-Cannes, terzo test ufficiale del ritiro estivo giallorosso. Una sfida interessante non solo sul piano tecnico, ma anche per i significati extracalcistici: il Cannes, infatti, è di proprietà del gruppo Friedkin, lo stesso che controlla la Roma, e rappresenta quindi un “derby di famiglia”.

Dopo la retrocessione in National (terza serie francese), il Cannes è ripartito con un nuovo progetto tecnico, ma ha già dimostrato vitalità raggiungendo in primavera la semifinale di Coupe de France, dove ha sfiorato l’impresa contro il Reims. Per la Roma sarà una partita utile per testare l’intensità della preparazione atletica, la chimica tra i reparti e valutare lo stato di forma dei nuovi acquisti, tra cui spiccano nomi come Ferguson, Hermoso, Baldanzi e Angelino.

Dove vedere Roma-Cannes in TV e streaming: tutte le opzioni disponibili

L’amichevole Roma-Cannes sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma ufficiale della pre-season romanista. Il match sarà accessibile in più modalità, sia in TV che su dispositivi mobili. Ecco come seguirlo:

Tramite Smart TV o TV Box compatibile con l’app DAZN

o TV Box compatibile con l’app DAZN Da smartphone, tablet o computer tramite l’app ufficiale o il sito web DAZN

tramite l’app ufficiale o il sito web DAZN Su console di gioco (PlayStation 4/5 e Xbox One/Series X|S)

(PlayStation 4/5 e Xbox One/Series X|S) Per gli abbonati Sky Q , DAZN è disponibile tra le app integrate

, DAZN è disponibile tra le app integrate Inoltre, attivando il pacchetto Zona DAZN (10 € al mese), il match sarà visibile anche sul canale 214 del decoder Sky

📆 Data: Giovedì 31 luglio 2025

⏰ Orario: 18:00

🏟 Stadio: Tre Fontane, Roma

📺 Diretta TV/Streaming: DAZN

Perché seguire Roma-Cannes: cosa aspettarsi dal match

Questa sfida sarà importante sotto diversi aspetti. Dopo i successi larghi contro Trastevere (14-0) e UniPomezia (9-0) e l’1-0 più combattuto contro il Kaiserslautern, Gasperini vuole risposte da una Roma che deve imparare a tenere alta l’intensità per tutta la gara, mantenere l’equilibrio difensivo e iniziare a testare moduli più complessi.

Sotto i riflettori c’è Lewis Ferguson, il centrocampista scozzese ex Bologna, già autore di 5 reti in 3 partite, che sembra perfettamente calato nel nuovo ruolo da incursore offensivo. Occhi puntati anche su Dybala, in forma smagliante, e sui nuovi innesti Angelino, Rensch e Hermoso, chiamati a rafforzare un reparto difensivo ancora in fase di rodaggio.

Per i tifosi romanisti sarà anche l’occasione per vedere dal vivo i movimenti offensivi provati in allenamento, il pressing alto e le rotazioni a centrocampo tipiche del gioco di Gasperini, che sta plasmando la Roma con una filosofia molto più verticale rispetto alla precedente gestione tecnica.

Il calendario completo delle amichevoli estive della Roma

La gara con il Cannes è solo una tappa del percorso di preparazione della Roma, che ha programmato un’estate ricca di test internazionali per arrivare pronta al debutto in campionato. Ecco il programma ufficiale delle amichevoli estive 2025/26:

Amichevoli già disputate

Roma-Trastevere 14-0

Marcatori: Baldanzi (4’, 49’), Dybala (30’, 32’), Rensch (34’, 39’), Cristante (52’), Angelino (53’), Hermoso (56’), Romano (59’), Kumbulla (69’), Mannini (82’, 87’), Cherubini (88’)

Marcatori: Baldanzi (4’, 49’), Dybala (30’, 32’), Rensch (34’, 39’), Cristante (52’), Angelino (53’), Hermoso (56’), Romano (59’), Kumbulla (69’), Mannini (82’, 87’), Cherubini (88’) Roma-UniPomezia 9-0

Marcatori: Ferguson (8’, 18’, 24’, 62’), Dybala (33’), El Aynaoui (65’), Celik (73’), Baldanzi (79’), Arena (88’)

Marcatori: Ferguson (8’, 18’, 24’, 62’), Dybala (33’), El Aynaoui (65’), Celik (73’), Baldanzi (79’), Arena (88’) Kaiserslautern-Roma 0-1

Marcatore: Ferguson (16’)

Prossimi appuntamenti

Giovedì 31 luglio ore 18:00

Roma-Cannes – Tre Fontane, Roma

Diretta DAZN

– Tre Fontane, Roma Diretta DAZN Sabato 2 agosto ore 18:00

Lens-Roma – DAZN

– DAZN Mercoledì 6 agosto ore 20:30 *

Aston Villa-Roma – DAZN

* – DAZN Sabato 9 agosto ore 16:00*

Everton-Roma – DAZN

(*Orari soggetti a conferma)

Conclusioni

La sfida tra Roma e Cannes è molto più di un semplice test estivo: è un’occasione concreta per osservare da vicino i meccanismi di gioco della nuova Roma targata Gasperini, misurare la tenuta fisica della rosa e valutare l’impatto dei nuovi arrivati. Inoltre, per i tifosi, è un’opportunità per riempire le tribune del Tre Fontane o seguire la squadra in diretta streaming con DAZN, che si conferma partner fondamentale dell’estate romanista.

