Roma-Cagliari 4-0, voti e pagelle: “Dybala e Pellegrini show!”

La Roma regola la pratica Cagliari con una super-prestazione. Dybala è autore di una doppietta, Pellegrini segna e fa assist. Huijsen, col primo gol in Serie A, chiude i conti.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Deve rispondere presente solo in paio di occasioni. Festeggia un clean sheet.

Karsdorp 6: Solita prestazione di grinta e corsa. Ha maggior licenza di spingere visto che gli avversari risultano inefficaci in attacco.

Mancini 6,5: Il più “impegnato” tra i difensori. Bravo nelle chiusure e negli scontri fisici.

Llorente 6: Prestazione tranquilla se non per un rigore fischiato a sfavore che, però, è visibilmente una svista dell’arbitro che non ravvede il calcio di Lapadula sul difensore centrale. Serata ampiamente tranquilla. (Dal 55′ Huijsen 7: Primo gol in Italia con un’incornata perfetta).

Angelino 6,5: Chi ben comincia… Tanta corsa ma, soprattutto, tanti tentativi di cross e la maggior parte piazzati anche bene. Il 27enne sembra subito essersi calato con entusiasmo nel panorama italiano. (Dal 57′ Kristensen 6: La partita è già ben indirizzata. Amministra e non fa errori).

Cristante 7: Prestazione altisonante. Lotta per 90 minuti in mezzo al campo e riesce anche a dare qualità per far partire la manovra, come ad esempio nel cambio gioco che genera il 2-0 giallorosso. Dal suo colpo di testa nasce anche il rigore del 3-0.

Paredes 6,5: Nel primo tempo si occupa di presidiare la fase difensiva, nel secondo si mostra anche in zona d’attacco. Suo l’assist per il 4-0 di Huijsen.

L.Pellegrini 8: Il primo merito di De Rossi è quello di aver esaltato nuovamente le caratteristiche del capitano giallorosso che sforna una prestazione totale. Ispira i compagni, segna, fa assist e gioca con una autorevolezza che sembrava scomparsa poche settimane fa. Se continua su questi alti ritmi, la Roma può davvero non porsi limiti. (Dal 54′ Bove 6: Entra a risultato acquisito. Fa gol, ma viene annullato per posizione irregolare).

Dybala 8: De Rossi in conferenza ha detto: “lui non ha bisogno di istruzioni”, Paulo ha risposto in partita con una prestazione da puro leader. Non dà riferimenti agli avversari ed è pericoloso in qualsiasi zona del campo con giocate spesso illuminanti. La doppietta è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione straordinaria. (Dal 72′ Baldanzi 6: Esordio e festa per la vittoria per l’ex Empoli).

Lukaku 6,5: Non si tira indietro nel duello con Mina. Gioca molto con i compagni e i suoi movimenti sono spesso preziosi.

El Shaarawy 6,5: Devastante quando parte e punta l’avversario. Altra partita di grande qualità. Non lesina di aiutare i compagni in tutte le fasi. (Dal 54′ Zalewski 6: Anche per lui ingresso in scioltezza).

Daniele De Rossi 7,5: La terza è anche la migliore. DDR fa 3 su 3 e presenta una Roma esaltante sotto tutti i punti di vista. Il nuovo tecnico sembra voler valorizzare la qualità offensiva dei propri giocatori e i risultati, per ora, si vedono.

Le pagelle del Cagliari

Scuffet 6: Forse l’unico che non ha reali colpe in questo match.

Dossena 5: Tanti, troppi, errori. Non riesce a creare azioni effettivamente valide sugli esterni. (Dal 62′ Viola 5,5: Entra per dare qualità, ma la partita è già persa).

Mina 4,5: Arrivato nelle ultime battute del mercato di gennaio, non ha avuto modo di lasciare il segno in difesa, se non in negativo. Il debutto è in uno degli stadi (l’Olimpico) e con due degli avversari più difficili da marcatare di tutta la Serie A (Lukaku e Dybala). Va in difficoltà e accusa nervosismo. (Dal 67′ Wieteska 6: Un voto “politico”, la Roma mette in ghiaccio il match e non attacca più. Si salva).

Obert 4,5: Non gliene va bene una. In ritardo negli interventi, mai in posizione. Partita disastrosa.

Zappa 4,5: Soffre terribilmente le avanzate di El Shaarawy e non solo. Un birillo in questa serata, pronto a essere superato.

Makoumbou 5: Partita da dimenticare, troppi errori sia in fase difensiva, che in quella di impostazione.

Prati 5,5: Timido, ma sembra provarci leggermente più degli altri. Peccato la tanta imprecisione.

Nandez 5,5: Ci mette grinta ed energia in una partita dove il tasso tecnico degli avversari appare largamente superiore. Ma non basta. (Dal 76′ Di Pardo SV).

Azzi 5: Impreciso nei cross. (Dal 62′ Luvumbo 5,5: Prova a dare maggior verve, non ci riesce).

Petagna 4,5: In attacco non si è mai visto. Riesce anche a dare un rigore alla Roma.

Lapadula 5,5: Nel primo tempo ci prova con una buona occasione neutralizzata da Rui Patricio. Un po’ poco, però, in una serata assolutamente difficile.

Claudio Ranieri 4,5: La squadra è arrendevole e poco convinta. Dopo il primo gol subito a freddo, la squadra ha staccato la spina. Così è difficile sperare nella salvezza.