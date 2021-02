Roma-Braga 3-1, Fonseca: “Qualificazione merito del sacrificio di tutti. Dzeko? Speriamo nulla di grave”.

La Roma supera brillantemente i sedicesimi di finale di Europa League. Fonseca soddisfatto del carattere mostrato dalla squadra. Ora testa al Milan e ai sorteggi.

Quella di stasera è stata una Roma inedita che non ha minimamente pensato a giocare di strategia e amministrare il già ottimo vantaggio maturato sette giorni prima, ma che ha mostrato, nuovamente, la propria filosofia propositiva e spregiudicata ad un Braga assolutamente impreparato a contrastare la forza dei giallorossi.

I giallorossi raggiungono con pieno merito gli ottavi di finale di Europa League grazie al 3-1 dell’odierno confronto che si somma al 2-0 dell’andata. Domani, alle ore 13, Fonseca e i ragazzi attenderanno l’urna per scoprire chi sarà il prossimo ostacolo da affrontare durante la competizione.

Una mentalità vincente che Fonseca, in conferenza stampa, ha ricordato fortemente ed ha evidenziato come uno dei più grandi pregi che sono emersi dopo questo doppio confronto.

La Roma, infatti, è l’unica squadra italiana ad aver centrato la vittoria in campo Europeo e Fonseca parla di un traguardo raggiunto esclusivamente grazie alla voglia di vincere dei ragazzi che hanno mostrato uno spirito di sacrificio encomiabile.

Il ritorno lampo di Cristante in campo; la voglia di tornare a difendere i colori giallorossi di El Shaarawy; i cambi di posizione forzati di Karsdorp, Spinazzola, Bruno Peres, Villar e Veretout: questi sono tutti indizi di una squadra che ha saputo reinventarsi e calarsi in ruoli tatticamente diversi per il bene della società giallorossa.

Oggi Fonseca ha anche la possibilità di elogiare uno strabiliante Carles Perez ma, nonostante tutto, il suo sorriso non può essere completo al 100%.

Ci sarà, infatti, da monitorare le condizioni di Edin Dzeko, uscito durante il secondo tempo. Lo stesso Fonseca ha rivelato di non avere ancora informazioni utili a riguardo ma spera di averlo a disposizione il più presto possibile.

