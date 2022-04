Roma-Bodo/Glimt, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Abbiamo bisogno di segnare, la panchina sarà importante”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista del match di ritorno contro i norvegesi.

La Roma è pronta ad affrontare il Bodo/Glimt nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League.

I giallorossi sono chiamati a rimontare il 2-1 subito all’andata e davanti al proprio pubblico vogliono conquistare il pass per le semifinali della competizione.

Per farlo ci vorrà una partita quasi perfetta e soprattutto senza nervosismi che già nel match d’andata si sono visti in abbondanza.

Mourinho, in conferenza stampa, parla proprio della partita contro i norvegesi e dell’esigenza di rimontare. Spinazzola non sarà nel match: è l’unico a non avere ancora il ritmo partita, mentre, per il resto, è garantita la presenza di tutti.

Il Bodo ha dimostrato di avere qualità ma il risultato non spaventa considerando che già in campionato i giallorossi hanno rimontato uno svantaggio di una rete (nel match con la Salernitana).

I giocatori della Roma, a detta dello Special One, non sono affatto tesi e sono carichi per la partita. La squadra ha saputo reagire dall’umiliazione di quasi sei mesi fa ed ha sempre avuto un comportamento esemplare, soprattutto con gli avversari.

La Roma vuole la semifinale e il mister si aspetta una grande partita con il vantaggio di avere tutto uno stadio che canta per incitare i giallorossi, la convinzione del portoghese è sempre la stessa, ovvero che la Roma è più forte del Bodo/Glimt e che può batterlo.

In un match così importante sono due i fattori che il mister tiene in considerazione: il primo è il dover rimontare e fare gol, senza però snaturare la propria tattica, il secondo è la panchina che potrebbe essere fondamentale in un match del genere.

Mou fa l’esempio di Real Madrid-Chelsea in cui la panchina ha fatto la differenza ed ha aiutato i due allenatori. La Roma, dunque, avrà bisogno di freschezza visto che si auspica di attaccare fin da subito e di “perdere” energie per recuperare il risultato.

Il 2-1 dell’andata permette alla Roma di giocare contro una differenza minima che, però, va colmata se si vuole conquistare la semifinale.

Nulla da dire, invece, sulla rissa della gara d’andata e la squalifica di Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorosso.

Mancini, che si era infortunato nel match d’andata, sta bene e sarà della partita.

La Roma ha bisogno di una grande prestazione e del grande apporto del proprio pubblico per conquistare una clamorosa qualificazione in semifinale.