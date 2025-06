Roma, aria di rivoluzione: Ghisolfi verso l’addio, ritorna Frederic Massara?

La Roma è pronta a un nuovo scossone dirigenziale. Secondo fonti concordanti riportate da Matteo Moretto, Radio Sportiva e Retesport, il club giallorosso starebbe valutando seriamente l’esonero del direttore sportivo Florent Ghisolfi, nominato solo nel 2024, per far spazio al ritorno di Frederic Massara.

Il dirigente francese, ex RC Lens e OGC Nice, sembrava il profilo ideale per dare un’impronta moderna al progetto Roma. Tuttavia, con l’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina e un profondo processo di ristrutturazione in atto, la società starebbe pensando a una figura più esperta e già inserita nei meccanismi del calcio italiano.

Ricky Massara, attualmente libero dopo l’esperienza lampo in Francia con lo Stade Rennes, conosce bene l’ambiente romanista. Ha già lavorato a Trigoria dal 2011 al 2019, ricoprendo ruoli dirigenziali di rilievo, incluso quello di direttore sportivo in due distinti periodi.

Dopo la lunga parentesi nella capitale, Massara è passato al Milan, dove ha lavorato in coppia con Paolo Maldini per quattro stagioni. Insieme hanno riportato i rossoneri a vincere lo scudetto, prima di essere entrambi sollevati dall’incarico nella rivoluzione interna del club rossonero.

Il ritorno di Massara si inserirebbe nel quadro di un progetto più ampio: con Gasperini in panchina e Claudio Ranieri come consigliere speciale, la Roma punta a rilanciarsi ai vertici della Serie A. In quest’ottica, Massara rappresenterebbe un profilo solido e rodato, capace di dialogare con l’allenatore e costruire una rosa su misura per il nuovo corso tattico.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti. Se l’operazione dovesse andare in porto, si tratterebbe di un ritorno pesante e potenzialmente decisivo per le ambizioni future della Roma.