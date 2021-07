ROInvesting e Milan rinnovano la partnership per la 3° Stagione

Milan e ROInvesting hanno rinnovato la partership anche per la stagione 2021-2022 consolidando così la loro collaborazione avviata nell’aprile 2020.

Il rinnovo arriva alla fine di una grande annata calcistica per il Milan che ha chiuso il campionato di Serie A 2020-2021 al secondo posto dietro all’Inter e ritorna in Champions League dopo 8 anni di assenza.

ROInvesting, dal canto suo, non è stato da meno ed in quest’ultimo anno ha ampliato notevolmente la sua utenza, ritagliandosi uno spazio ancora più importante nel panorama dei broker operanti in Italia.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, a proposito del rinnovo della partnership si è mostrato entusiasta e ha detto: “Siamo felicissimi di continuare la collaborazione che abbiamo intrapreso con ROInvesting. Hanno dimostrato di essere un partner fantastico con un occhio attento alle necessità della comunità fuori dal campo con il loro sostegno alle iniziative di Fondazione Milan in risposta alla pandemia Covid-19 nel momento del bisogno”.

Anche il portavoce di ROInvesting Costandinos Zavros si è mostrato felicissimo del proseguimento di collaborazione e ha detto “Siamo davvero entusiasti del rinnovo della nostra partnership con il Milan per altri due anni. Il nostro obiettivo fin dal primo giorno è stato quello di creare un rapporto forte e duraturo tra le parti e siamo lieti di vederlo prendere forma».

ROInvesting è uno dei broker più interessanti e che sta riscuotendo notevole successo tra i trader anche in Italia in quanto permette di vivere un’esperienza di trading eccezionale su una piattaforma tecnologica che permette di raggiungere i mercati finanziari velocemente.

ROInvesting inoltre si distingue dalla concorrenza per la sua alta qualità di servizi mettendo a disposizione degli utenti decine di strumenti analitici e piattaforme che offrono un giusto mix di usabilità ed efficacia.

Inoltre sul sito ufficiale è possibile fruire di un offerta didattica completa e molto utile sia per i neofiti quanto che per i più esperti.

L’assistenza clienti è di primo ordine e super efficace, disponibile 24 ore su 24, cinque giorni su sette (off solo nel fine settimana).

Gli utenti possono fare trading sia da PC e laptop utilizzando il software avanzato MetaTrader 4 che da mobile con versioni software ottimizzate e dedicate.

ROInvesting è un broker CFD regolamentato dalla CySEC e autorizzato ad operare regolarmente in UE ed anche in Italia.

Offre interfacce desktop e mobile, strumenti di trading, materiale didattico e sicurezza dei dati mentre continua costantemente ad espandere la propria offerta per adeguarsi al ritmo del mondo finanziario.

