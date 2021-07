ROInvesting: recensione, guida e opinioni sul broker CFD [2021]

ROInvesting è uno dei più innovativi broker online oggi a disposizione per i trader italiani: grazie alla disponibilità di piattaforme di trading avanzate e tanti servizi di qualità per i propri clienti, questo operatore può contribuire a migliorare notevolmente l’esperienza di investimento di ogni utente, permettendo di effettuare ordini di mercato, apertura di posizioni, analisi tecniche e fondamentali e tanto altro ancora, con pochi e semplici clic.

Ma perché sempre più trader italiani stanno scegliendo ROInvesting come partner preferenziale per le proprie attività di investimento? Scopriamolo insieme con questa recensione!

Chi è ROInvesting? È sicuro è una truffa?

Naturalmente, il punto di partenza di questa recensione non può che essere un chiarimento sulla principale domanda che tutti i trader (o aspiranti tali) dovrebbero farsi: il broker che ho davanti è sicuro o è una truffa? Mi posso fidare o è meglio fare attenzione?

In questo ambito, vogliamo subito darti una importante rassicurazione: ROInvesting è infatti una denominazione commerciale della società Royal Forex Ltd., autorizzata e regolamentata dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (CySEC) con la licenza n. 269/15.

Da quanto sopra ne deriva che ROInvesting può ben offrire i propri servizi alla clientela italiana, considerato che la licenza ottenuta dalla CySEC ha, come conseguenza, indotto il riconoscimento della qualità di questo broker anche da parte della nostrana Consob.

Insomma, non solo ROInvesting non è una truffa, ma è anche un broker di sicuro riferimento per tutti coloro i quali desiderano fare trading con la giusta serenità e professionalità!

>>> APRI QUI IL CONTO DEMO GRATUITO ROINVESTING <<<

Su cosa si può investire con ROInvesting

Uno dei motivi che rendono ROInvesting così acclamato dalla platea di trader è dato dalla possibilità di fare investimenti finanziari in centinaia di diversi asset. Per far ciò, lo strumento è quello dei CFD, i contratti per differenza: particolari strumenti derivati che ti permetteranno di prendere posizione rialzista o ribassista su ciascun prodotto sottostante, senza commissioni o costi.

Ciò premesso, ROInvesting ti consentirà di investire in centinaia di asset a scelta tra:

Forex , con oltre 40 coppie di valute popolari

, con oltre 40 coppie di valute popolari Criptovalute , per sfruttare al meglio questo mercato così volatile

, per sfruttare al meglio questo mercato così volatile Azioni , per fare trading su Apple, Tesla, Walt Disney e tante altre società internazionali

, per fare trading su Apple, Tesla, Walt Disney e tante altre società internazionali Materie prime , con petrolio greggio, ferro, zucchero e altro ancora

, con petrolio greggio, ferro, zucchero e altro ancora Indici , come il Dow Jones e il Nasdaq

, come il Dow Jones e il Nasdaq Metalli , con platino, argento e oro

, con platino, argento e oro ETF, con panieri di titoli di Borsa valori.

Piattaforme di trading ROInvesting

ROInvesting ti permette di fare trading con tre diverse piattaforme di investimento, tra le quali potrai scegliere la tua preferita (o, se preferisci, potrai utilizzarle tutte!).

In particolare, ti ricordiamo che questo broker ti permetterà di fare investimento con MetaTrader 4, la più nota piattaforma di investimento del mondo, adatta soprattutto per quei trader che desiderano qualcosa in più dalle proprie esperienze di trading.

In alternativa, puoi usare la piattaforma WebTrader, costruita internamente da ROInvesting per i suoi clienti. Per utilizzare questo servizio non avrai bisogno nemmeno di installare alcun software: sarà infatti sufficiente un browser di recente generazione e una connessione a Internet.

Se invece sei un trader che ama il trading in mobilità, non c’è niente di meglio che usare la piattaforma per il Mobile che ROInvesting ha predisposto per tutti i principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In ogni caso, la massima qualità per chi vuole investire in tutta sicurezza!

>>> PROVA ROINVESTING PARTENDO DAL CONTO DEMO GRATUITO <<<

Centro di formazione ROInvesting

ROInvesting permette a tutti i propri utenti iscritti di beneficiare di un validissimo centro di formazione con cui potersi allenare un po’ e migliorare conoscenze e competenze di trading. Qualsiasi sia il tuo livello di esperienza, qui potrai certamente trovare quel che cerchi.

Per esempio, potai leggere:

Articoli sul trading, con approfondimenti su termini, problemi e processi finanziari

Dossier sulle trimestrali e sugli utili

Segnali di trading e dati analitici basati su analisi tecnica di gestori di fondi, hedge fund, banche centrali e altri eventi finanziari cruciali

Calendario economico con tutti i market mover

Corsi di formazione multi-livello.

ROInvesting partner di AC Milan

Sempre più attento a quanto avviene all’interno del mercato italiano, il brand di Royal Forex Ltd ha firmato una partnership con il Milan: un accordo che è stato suggellato anche dalla donazione di 50mila dollari che la società ha realizzato nei confronti di Fondazione Milan per la lotta al Covid-19.

La partnership tra il club rossonero e la piattaforma di trading si basa su valori e sinergie condivise: i clienti e gli investitori del brand potranno dunque impiegare la propria passione sia nello sport, che nei mercati finanziari, con esperienze uniche e personalizzate.

Come aprire un account con ROInvesting

Aprire un account con ROInvesting è facile e conveniente.

Tutto quello che dovrai fare è accedere sul sito ufficiale del broker e cliccare su Apri Account. Una volta superata questa fase, il broker ti chiederà di fornire alcune informazioni di base sul tuo profilo personale e finanziario, e caricare una copia digitale dei tuoi documenti di identità.

In pochi minuti la procedura sarà conclusa positivamente, e potrai fin da subito iniziare le tue avventure di trading online effettuando un primo deposito con gli strumenti di pagamento che il broker ha accettato, dalle carte di credito ai portafogli elettronici.

Login ROInvesting, accedi al tuo conto

Una volta che ti sarai registrato a ROInvesting, potrai accedere al tuo conto in qualsiasi momento recandoti sulla pagina principale del sito internet e cliccando su Accedi. Inserisci le tue credenziali e confermale, per entrare nella tua piattaforma di trading preferita!

Assistenza clienti ROInvesting

Anche se i servizi di ROInvesting sono facilmente fruibili, e siamo certi che non avrai alcuna difficoltà a usarli correttamente e senza alcun indugio, qualora volessi comunque contattare l’assistenza clienti del broker, sappi che potrai farlo con diversi strumenti pratici.

Potrai ad esempio colloquiare con gli assistenti di ROInvesting aprendo una sessione di live chat sul portale del broker, oppure potrai usare il form dei contatti presente sul sito web. Nella stessa pagina dei contatti potrai trovare anche i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, con i quali raggiungere il customer care.

