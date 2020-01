Rodriguez ceduto al PSV, Vina possibile sostituto

Dopo il forte interessamento del Napoli, Ricardo Rodriguez sarà un nuovo giocatore del PSV.

Lo svizzero, acquistato dal Milan nel 2017, chiude la propria esperienza in rossonero con 74 presenze e 2 goal. Vicina la cessione al club olandese (che dopo aver sondato Van Aanholt ha preferito virare sullo svizzero) in prestito con obbligo di riscatto. Chiuso dalla strabiliante stagione di Hernandez, Rodriguez potrà giocare di più in Olanda e giocarsi le sue carte in vista dell’Europeo.

Resta da capire ora il sostituto per far rifiatare Hernandez a sinistra: dopo le complicazioni dell’affare Robinson (Wigan), spunta il nome di Matias Vina, classe 97 del Nacional Montevideo. Si tratterebbe di un affare da circa 10 milioni, il Milan riflette per piazzare l’accelerata nelle ultime ore di mercato.

