Road to Paris 2024, Diana Bacosi campionessa del mondo nello skeet. Quarta azzurra a raggiungere Parigi

Road to Paris 2024, dalo skeet la quarta carta olimpica dell’Italia: è Diana Bacosi, che nei Mondiali in corso di svolgimento ad Osijek (Croazia), si è aggiudicata il titolo iridato chiudendo anzitempo la finale con un 37/40, senza lasciare scampo alle avversarie. Argento per la britannica Amber Hill; bronzo alla statunitense Samantha Simonton. Quarta carta olimpica per l’Italia, la terza dal tiro.

Diana Bacosi, neo campionessa del mondo di skeet e quarta carta olimpica per l’Italia. Immagine dal profilo Twitter Italiateam (@ItaliaTeam_IT)

Diana Bacosi ha conquistato il titolo mondiale di skeet alla rassegna iridata in corso di svolgimento a Osijek (Croazia). La tiratrice umbra, punta di diamante della spedizione azzurra, ha battuto in finale la britannica Amber Hill, chiudendo la sua prova con uno splendido 37/40. Dopo essere risultata sesta nelle qualificazioni (121/125 bersagli colpiti), la Bacosi si è presentata in semifinale contro la slovacca Hockova, la francese Anastassiou (campionessa d’Europa in carica) e l’ucraina Malovichko.

Semifinale gestita benissimo, dopo un errore nella prima serie: Bacosi ha preso a sparare con una grande regolarità e, fatta eccezione per la Hockova, nessuna delle avversarie è riuscita a restare in scia. Fuori, a sorpresa, la Anastassiou, con un 16/20 nella prima manche. Poi è toccato all’ucraina cedere il passo, con un 25/30, mentre la Bacosi (rossa sul ventiquattresimo piattello), ha vinto il proprio ranking match con 28/30.

Staccato il pass olimpico, la tiratrice umbra ha puntato il mirino sulla finale. Un solo errore nel gold medal match le ha poi consegnato il titolo mondiale, secondo inividuale in carriera dopo quello conquistato a Lonato nel 2019, e terzo in carriera, se si conta il titolo a squadre vinto a Lima nel 2013.

Ha fatto gara a sé Diana, che hiude con sei piattelli di vantaggio sulla Hill, e ora si preparerà al meglio per il suo terzo appuntamento olimpico. Lei, che nell’Olimpo dello sport ha già scritto il proprio nome, grazie all’oro di Rio e all’argento di Tokyo, sa bene come affrontare certe sfide.