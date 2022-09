Road to Parigi 2024: Luigi Lodde conquista un pass nello skeet agli Europei di Larnaca

Road to Parigi 2024, Luigi Lodde conquista il secondo pass olimpico della spedizione azzurra: l’esperto tiratore dell’Esercito perde il titolo europeo al cospetto del ceco Jakub Tomecek, dopo ben 20 piattelli di shoot-off. Il secondo posto vale comunque un pass a cinque cerchi. Bronzo per il britannico Llewellin. Nulla da fare per l’altro italiano, Tammaro Cassandro, così come per Diana Bacosi, solo quarta nella gara femminile.

È Luigi Lodde il secondo atleta qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024 per ciò che riguarda la spedizione “azzurra”. L’esperto tiratore dell’Esercito, 42 anni, ha conquistato l’argento agli Europei in corso di svolgimento a Larnaca (Cipro).

Così, dopo il pass olimpico ottenuto da Silvana Stanco (trap) nell’ambito della stessa manifestazione, è ancora una volta il tiro a rinpinguare il plotone di atleti che rappresenteranno i nostri colori, tra due anni, in Francia.

Luigi Lodde, secondo atleta italiano qualificato alle Olimpiadi di Parigi . Foto dall’account

C’è un pizzico di rammarico per un metallo che avrebbe sicuramente potuto essere più pregiato. Lodde deve accontentarsi del secondo posto, alle spalle del ceco Jakub Tomecek (pass olimpico anche per lui), al termine di una serie interminabile di 20 piattelli allo shootoff. Lodde ha mancato uno solo di questi bersagli, mentre Tomecek ha fatto l’en plein, dopo che nella prima semifinale aveva eguagliato il risultato dell’azzurro con un 28/30.

C’è un pizzico di rammarico, dicevamo, perché il rendimento del tiratore sardo, due volte campione continentale a Sarlospuszta (Ungheria) nel 2014, e a Maribor nel 2015, era stato praticamente perfetto fino al trentaquattresimo bersaglio, quando conduceva con due lunghezze di vantaggio proprio su Tomecek. Due errori nelle ultime serie lo hanno condannato ai tiri di spareggio, dove la maggiore freddezza del tiratore ceco ha prevalso.

Il video della finale. Dal canale Youtube della International Shooting Sport Federation

Tra gli otto atleti in gara anche il ventinovenne Tammaro Cassandro, capuano del Centro Sportivo Carabinieri. Cassandro ha dovuto abdicare in semifinale, proprio a beneficio di Tomecek, che aveva colpito il suo stesso numero di bersagli nei primi 20 piattelli (18/20), ma si presentava alle semifinali con un punteggio di qualificazione più alto (130 piattelli a 133, compresi gli spareggi). Delusione anche per il vicecampione olimpico, Jasper Hansen, che si ferma ai piedi del podio con un 17/20 in finale, dopo che nel turno precedente aveva totalizzato anch’egli 28/30.

Finale donne: solo quarta Diana Bacosi

Assegnato anche il titolo femminile. L’Italia puntava su Diana Bacosi, argento olimpico a Tokyo 2021. La tiratrice umbra non ce l’ha fatta a staccare il pass olimpico (appuntamento ai Mondiali di Osjek, in Croazia, il prossimo 22 settembre), finendo solo quarta nella finale (19/20) dietro alla britannica Amber Hill (38/40) e alla tedesca Nadine Messerchmidt (37/40) che conquistano i due slot. Bronzo alla slovacca Bartekova (27/30).