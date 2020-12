Risultati Serie A1 femminile: Novara vince il derby con Chieri

Si apre con un secco 3-0 (25-22; 26-24; 25-21) nel derby contro Chieri il girone di ritorno della Igor Gorgonzola Novara, che si conferma seconda forza del campionato di Serie A1 di volley femminile contro una delle formazioni più sorprendenti di questo inizio stagione.

Lavarini si è affidato a Herbots e Bosetti in banda, con la solita diagonale Hancock-Smarzek e Bonifacio-Chirichella al centro (Washington è infortunata). Sansonna è il libero.

Chieri ha risposto con Frantti-Perinelli in banda, la diagonale Grobelna-Bosio e Zambelli-Mazzaro al centro. De Bortoli è il libero.

Non una grande partita per gli attacchi delle due squadre, che hanno tenuto percentuali ben al di sotto della media. Le “igorine” hanno avuto un primo “sprint” nel primo set portandosi su un vantaggio doppio di 14-7. Chieri ha provato a tenere botta e si è riportata in parità sul 22-22, ma nel momento decisivo del set la classe di Bosetti e compagne ha prevalso, chiudendo il parziale sul 25-22.

Nel secono set è stata Chieri a prendere il largo, conquistando anche un break di 6 punti che la porta sull’11-5. Novara riesce però a recuperare e a portarsi sul 18 pari, sfruttando la grande presenza a muro delle sue atlete. Grobelna invade a rete e regala il punto del 24-23, con Perinelli che annulla il set point grazie a un gran diagonale. Un errore della stessa schiacciatrice toscana fissa però il punteggio sul 26-24, regalando il secondo set a Novara.

Le ragazze di Lavarini hanno poi vita più facile nell’ultimo parziale quando, dopo aver recuperato uno svantaggio di 5-3 e grazie alla regolarità di Daalderop e Bosetti in attacco (19 punti in due), chiude i conti sul 25-21.

Novara consolida dunque il suo secondo posto salendo a quota 31 in campionato. Stop per Chieri, che rimane quinta, pur avendo disputato a tratti una buona gara, e rischia ora l’aggancio da parte di Trento (che ha però tre gare in più).

