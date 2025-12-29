Tech News

EA FC 26: come sbloccare tutte le 10 Icone Silver della Stagione 4 in un solo giorno

Di x0xShinobix0x 2 minuti di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
EA FC 26: come sbloccare tutte le 10 Icone Silver della Stagione 4 in un solo giorno
EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

La nuova Stagione di EA FC 26 introduce un Pass Stagionale rinnovato e una selezione speciale di 10 Icone Silver World Tour. Tra queste spiccano nomi leggendari come Paolo Maldini, Ruud Gullit, John Barnes e Rudi Voller.

La cosa più importante è che tutte le Icone possono essere sbloccate in una sola giornata di gioco, se si seguono correttamente gli obiettivi e si costruisce una squadra ottimizzata.

Requisiti generali delle Icone Silver World Tour

Ogni Icona Silver presenta due percorsi di obiettivi alternativi. È sufficiente completarne uno solo per ottenere il giocatore.
Gli obiettivi sono validi:

  • nelle modalità online 11 contro 11
  • nelle Battaglie Squadra a difficoltà Semi-Professionista o superiore

Questo rende le Battaglie Squadra la modalità più rapida e controllabile.

Requisiti delle 10 Icone Silver Stagione 4

Gheorghe Hagi

  • Segna in 20 partite diverse con un giocatore rumeno
  • Gioca 30 partite con almeno 2 giocatori della Liga spagnola

John Barnes

  • Gioca 30 partite con almeno 3 inglesi titolari
  • Gioca 20 partite con almeno 2 giocatori della Premier League

Gary Lineker

  • Segna in 20 partite diverse con un inglese
  • Vinci 25 partite con almeno 3 giocatori della Liga spagnola

Roberto Baggio

  • Fai assist in 35 partite diverse con un giocatore di Serie A
  • Vinci 30 partite con un centrocampista italiano titolare

Lothar Matthäus

  • Fai assist in 65 partite diverse con un giocatore tedesco
  • Vinci 40 partite con almeno 6 tedeschi titolari vincendo con 2 gol di scarto

Jürgen Kohler

  • Subisci al massimo 1 gol in 10 partite con un difensore centrale tedesco
  • Gioca 30 partite con almeno 3 giocatori della Bundesliga

Rudi Völler

  • Segna in 30 partite diverse con un giocatore tedesco
  • Vinci 20 partite con almeno 2 tedeschi titolari

Ruud Gullit

  • Vinci 20 partite con almeno 3 giocatori di Serie A titolari
  • Segna 20 gol con tiro potente usando un giocatore olandese

Paolo Maldini

  • Subisci al massimo 1 gol in 20 partite con un difensore centrale italiano
  • Vinci 30 partite con un centrocampista italiano titolare

Ronald Koeman

  • Segna 5 gol su punizione diretta con un giocatore olandese
  • Vinci 30 partite con almeno 2 giocatori olandesi titolari

Metodo rapido per sbloccarle tutte in un giorno

Il segreto è che gli obiettivi non si escludono tra loro. Con una sola squadra ben costruita puoi progredire su quasi tutte le Icone contemporaneamente.

Impostazioni consigliate:

  • modalità Battaglie Squadra
  • difficoltà Semi-Professionista
  • durata minima delle partite
  • avversari più deboli disponibili

Composizione squadra consigliata

Per completare tutto rapidamente, la rosa dovrebbe includere:

  • 6 giocatori tedeschi, utili per Matthäus, Völler e Kohler
  • 3 giocatori della Bundesliga, per gli obiettivi di Kohler e Barnes
  • 2 giocatori italiani, uno difensore centrale e uno centrocampista
  • 2 giocatori olandesi, da usare per i tiri potenti e le vittorie
  • 1 portiere tedesco, per facilitare le partite con pochi gol subiti

Un centrocampista tedesco offensivo è particolarmente efficace perché permette di:

  • accumulare assist
  • segnare facilmente
  • avanzare più obiettivi insieme

Strategia di gioco consigliata

Durante ogni partita:

  • segna principalmente con tedeschi e olandesi
  • utilizza spesso il tiro potente con l’olandese designato
  • difendi con attenzione per non superare il limite di gol subiti
  • non serve vincere largo, basta controllare il match

Seguendo questa strategia, la maggior parte delle Icone viene sbloccata prima delle 30 partite, completabili in poche ore.

Perché conviene sbloccarle subito

Le Icone Silver World Tour:

  • sono immediatamente forti nel meta iniziale
  • dominano le modalità con restrizioni Silver
  • offrono un vantaggio enorme negli eventi stagionali

Sbloccarle tutte in un solo giorno significa partire con un vantaggio netto rispetto alla maggior parte dei giocatori.

I migliori bookmaker

OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL