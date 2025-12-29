EA FC 26: come sbloccare tutte le 10 Icone Silver della Stagione 4 in un solo giorno

La nuova Stagione di EA FC 26 introduce un Pass Stagionale rinnovato e una selezione speciale di 10 Icone Silver World Tour. Tra queste spiccano nomi leggendari come Paolo Maldini, Ruud Gullit, John Barnes e Rudi Voller.
La cosa più importante è che tutte le Icone possono essere sbloccate in una sola giornata di gioco, se si seguono correttamente gli obiettivi e si costruisce una squadra ottimizzata.
Requisiti generali delle Icone Silver World Tour
Ogni Icona Silver presenta due percorsi di obiettivi alternativi. È sufficiente completarne uno solo per ottenere il giocatore.
Gli obiettivi sono validi:
- nelle modalità online 11 contro 11
- nelle Battaglie Squadra a difficoltà Semi-Professionista o superiore
Questo rende le Battaglie Squadra la modalità più rapida e controllabile.
Requisiti delle 10 Icone Silver Stagione 4
Gheorghe Hagi
- Segna in 20 partite diverse con un giocatore rumeno
- Gioca 30 partite con almeno 2 giocatori della Liga spagnola
John Barnes
- Gioca 30 partite con almeno 3 inglesi titolari
- Gioca 20 partite con almeno 2 giocatori della Premier League
Gary Lineker
- Segna in 20 partite diverse con un inglese
- Vinci 25 partite con almeno 3 giocatori della Liga spagnola
Roberto Baggio
- Fai assist in 35 partite diverse con un giocatore di Serie A
- Vinci 30 partite con un centrocampista italiano titolare
Lothar Matthäus
- Fai assist in 65 partite diverse con un giocatore tedesco
- Vinci 40 partite con almeno 6 tedeschi titolari vincendo con 2 gol di scarto
Jürgen Kohler
- Subisci al massimo 1 gol in 10 partite con un difensore centrale tedesco
- Gioca 30 partite con almeno 3 giocatori della Bundesliga
Rudi Völler
- Segna in 30 partite diverse con un giocatore tedesco
- Vinci 20 partite con almeno 2 tedeschi titolari
Ruud Gullit
- Vinci 20 partite con almeno 3 giocatori di Serie A titolari
- Segna 20 gol con tiro potente usando un giocatore olandese
Paolo Maldini
- Subisci al massimo 1 gol in 20 partite con un difensore centrale italiano
- Vinci 30 partite con un centrocampista italiano titolare
Ronald Koeman
- Segna 5 gol su punizione diretta con un giocatore olandese
- Vinci 30 partite con almeno 2 giocatori olandesi titolari
Metodo rapido per sbloccarle tutte in un giorno
Il segreto è che gli obiettivi non si escludono tra loro. Con una sola squadra ben costruita puoi progredire su quasi tutte le Icone contemporaneamente.
Impostazioni consigliate:
- modalità Battaglie Squadra
- difficoltà Semi-Professionista
- durata minima delle partite
- avversari più deboli disponibili
Composizione squadra consigliata
Per completare tutto rapidamente, la rosa dovrebbe includere:
- 6 giocatori tedeschi, utili per Matthäus, Völler e Kohler
- 3 giocatori della Bundesliga, per gli obiettivi di Kohler e Barnes
- 2 giocatori italiani, uno difensore centrale e uno centrocampista
- 2 giocatori olandesi, da usare per i tiri potenti e le vittorie
- 1 portiere tedesco, per facilitare le partite con pochi gol subiti
Un centrocampista tedesco offensivo è particolarmente efficace perché permette di:
- accumulare assist
- segnare facilmente
- avanzare più obiettivi insieme
Strategia di gioco consigliata
Durante ogni partita:
- segna principalmente con tedeschi e olandesi
- utilizza spesso il tiro potente con l’olandese designato
- difendi con attenzione per non superare il limite di gol subiti
- non serve vincere largo, basta controllare il match
Seguendo questa strategia, la maggior parte delle Icone viene sbloccata prima delle 30 partite, completabili in poche ore.
Perché conviene sbloccarle subito
Le Icone Silver World Tour:
- sono immediatamente forti nel meta iniziale
- dominano le modalità con restrizioni Silver
- offrono un vantaggio enorme negli eventi stagionali
Sbloccarle tutte in un solo giorno significa partire con un vantaggio netto rispetto alla maggior parte dei giocatori.