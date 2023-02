Risultati Ritorno Spareggi Conference League 23/2/2023: Cluj-Lazio 0-0 e Fiorentina-Braga 3-2

EUROPA CONFERENCE LEAGUE RITORNO SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI, MARCATORI E QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

E’ en plein per il calcio italiano in Conference League dopo le sfide di ritorno degli spareggi per la qualificazione agli ottavi di finale.

Infatti, la Lazio riesce a difendere il minimo vantaggio della vittoria dell’andata pareggiando in terra rumena contro il Cluj.

Basta la vittoria dell’andata all’AEK Larnaca per eliminare il Dnipro e lo Sheriff Tiraspol rimonta la sconfitta in casa sbancando sul campo del Partizan Belgrado, mentre l’Anderlecht ribalta il Ludogorets vincendo ai calci di rigore.

Anche la Fiorentina vince, ma addirittura completando una rimonta fantascientifica contro lo Sporting Braga, in vantaggio di due reti per poi essere ribaltato.

Vince ancora il Basilea contro il Trabzonspor, il Lech Poznan si conferma superiore al Bodo-Glimt, mentre il Gent ribalta ai rigori il Qarabag.

Risultati e marcatori:

Anderlecht-Ludogorets 2-1 (3-0 crd): 13′ Russo aut. (A), Verschaeren (A), 71′ Igor Thiago (L)

Lazio-Cluj 0-0

Dnipro-AEK Larnaca 0-0

Partizan-Sheriff Tiraspol 1-3: 13′ Menig (P), 22′ Badolo (S), 45’+1 e 47′ Diop (S)

Basilea-Trabzonspor (0-1) 2-0 13’ Amdouni, 76’ Zeqiri

Fiorentina-Braga (4-0) 3-2 17’ Castro (B), 34’ Djalo (B), 37’ Mandragora (F), 58’ Saponara (F), 83’ Cabral

Gent-Qarabag (0-1) 1-0 (5-3) 74’ Gift

Lech Poznan-Bodo/Glimt (0-0) 1-0 63’ Ishak

Qualificate agli ottavi di finale di Conference League:

Anderlecht

Lazio

AEK Larnaca

Sheriff Tiraspol

Basilea

Fiorentina

Gent

Lech Poznan

Eliminate:

Ludogorets

Cluj

Dnipro

Partizan Belgrado

Trabzonspor

Sporting Braga

Qarabag

Bodo-Glimt