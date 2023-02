Video Gol Highlights Cluj Lazio 0-0 : Sintesi 23-02-2023

Video Gol e Highlights Cluj-Lazio 0-0 , ritorno sedicesimi di Conference League: regge il fortino biancoceleste, che gli permette di portare a casa la qualificazione.

Un po’ di sofferenza, qualche pericolo subito dai padroni di casa, soprattutto nel finale. Ma comunque la formazione di Sarri riesce a conquistare gli ottavi di finale.

Una competizione che può vedere la formazione biancoceleste protagonista fino in fondo.

Una partita che nel primo quarto d’ora non offre sputi interessanti. Poco dopo ci provano i padroni di casa con Deac, il quale scaglia un tiro dopo un rimbalzo ma non riesce a superare gli avversari posizionati tra lui e la porta.

Un minuto più tardi sono i biancocelesti a farsi vedere dalle parti di Scuffet. Luis Alberto riesce a sovrastare la difesa e a colpire di testa verso la porta. La conclusione indirizzata sulla destra viene però parata dal portiere italiano in calcio d’angolo.

Verso la metà della prima frazione pericolosi ancora i padroni di casa. Ermal Krasniqi colpisce verso la porta dopo un assist servito da Rangelo Janga. Il pallone termina fuori di un soffio dalla porta di Maximino.

Verso la mezz’ora si fanno vedere i biancocelesti. Toma Basic non riesce a indirizzare il pallone verso la porta dopo un assist invitante di Felipe Anderson. La sua conclusione termina fuori di poco!

Nel finale della prima frazione la Lazio riesce a contenere gli avversari, non correndo più pericoli importanti.

All’inizio della ripresa Cristian Manea ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è da dimenticare. Poi vengono fuori gli uomini di Sarri, con il palleggio ceh creano pericoli e rendono per lo più innoqui gli avversari.

Ci provano i padroni di casa con Ermal Krasniqi, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa biancoceleste.

Al ventesimo minuto doppia occasione clamorosa per i biancocelesti! Prima ci prova Casale, con un tiro all’angolino basso di sinistra, quindi Matias Vecino. In entrambi i casi Scuffet effettua interventi da grande campione!

Alla metà della ripresa ancora occasione per Felipe Anderson, il quale riceve un pallone e si libera per il tiro. Conclusione da dimenticare e palla alta.

Negli ultimi minuti il tecnico romeno prova ad inserire forze fresche in avanti. Il tentativo disperato di poter portare il match ai supplementari.

La Lazio mantiene il possesso palla ed evita di subire pericoli nella propria porta. Al novantesimo Emmanuel Yeboah il nuovo entrato si rende pericoloso per i padroni di casa con una conclusione potente che esce di poco oltre il palo destro della porta difesa da Maximiano.

Al terzo minuto di recupero si rendono pericolosi i biancocelesti con una conclusione di Toma Basic, la cui traiettoria finisce fuori di poco.

Non c’è più tempo, l’arbitro decreta la fine e il passaggio del turno per i biancocelesti.

Marcatori: –

Assist: –

Cluj (4-4-2): Scuffet; Manea (39′ st Braun), Kolinger, Burca, Camora; Deac (33′ st Ovidiu Hoban), Muhar, Cvek, Krasniqi (39′ st Petrila); Malele (25′ st Birligea), Janga (39′ st Yeboah). All. Petrescu.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Basic, Cataldi (31′ st Cataldi), Vecino; Romero (21′ st Cancellieri), Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Ammoniti: Casale (L), Muhar (C), Immobile (L), Deac (C), Cvek (C)

Espulsioni: 32′ st Muhar (C)