Video Gol Highlights Fiorentina-Sporting Braga 3-2: Sintesi 23-2-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Sporting Braga 3-2, Ritorno Spareggi Conference League: segnano Castro, Djalo, Mandragora, Saponara e Cabral

La Fiorentina batte lo Sporting Lisbona allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella sfida di ritorno degli spareggi di Conference League.

Rimonta clamorosa per i toscani, che danno credito al poker rifilato ai portoghesi all’andata qualificandosi agli ottavi di finale.

Sintesi di Fiorentina-Sporting Braga 3-2

Assenti Milenkovic e Venuti per Vincenzo Italiano, che schiera Dodò, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi in difesa davanti a Sirigu, concedendo una chance a Bianco in mediana con Mandragora e Bonaventura e lanciando Cabral in attacco con Saponara e Gonzalez.

Indisponibili Al Musrati e Tormena per Artur Jorge, che gioca in difesa con Mendes, Niakate, Oliveira e Borja a protezione di Tiago Sà, in mediana si affida a Castro, Gomes e Pizzi, mentre in attacco c’è spazio per Ricardo Horta, Banza e Djalo.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Gli ospiti giocano a viso aperto, completamente all’attacco, ma anche i padroni di casa non si limitano a gestire il largo vantaggio rispondendo colpo su colpo agli avversari.

Dopo i tentativi imprecisi di Bonaventura e Gonzalez, al 17′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Castro, che trova il gol del vantaggio su assist di Djalo.

I padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo, vanno in confusione e gli ospiti provano ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e rendendosi pericolosi con Djalo, che al 34′ minuto addirittura trova il gol del raddoppio con una bellissima conclusione di destro.

Ma al 37′ minuto i padroni di casa si svegliano e rimettono in riga gli avversari, accorciando con Mandragora, che mette in cassaforte la qualificazione su assist di Bonaventura.

Nel finale c’è ancora tempo per il giallo a Dodò, per un colpo di testa impreciso di Mandragora e per un miracolo di Tiago Sà su Gonzalez.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Terzic al posto di Dodò, ma i padroni di casa continuano a macinare gioco.

Dopo il gol annullato a Cabral al 55′ minuto perché la palla non ha superato la linea e il giallo a Gonzalez, al 58′ minuto i padroni di casa trovano il meritato gol del pareggio con Saponara, sempre su assist di uno scatenato Bonaventura.

Girandola di cambi: dentro Ikone, Castrovilli, Andre Horta, Racic, Abel Ruiz, Bruma, Brekalo, Amrabat e Satci, fuori Gonzalez, Bianco, Ricardo Horta, Pizzi, Banza, Djalo, Saponara, Mandragora e Niakate.

Vengono ammoniti Martinez Quarta e Biraghi prima della clamorosa rimonta completata dai padroni di casa al 83′ minuto, quando Cabral finalmente riesce a sbloccare ribaltando il risultato sul terzo assist di giornata di Bonaventura.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Sporting Braga 3-2:

Tabellino di Fiorentina-Sporting Braga 3-2

Marcatori: 17’ Castro (B), 35’ Djalo (B), 37’ Mandragora (F), 58’ Saponara (F), 83’ Cabral (F)



Assist: 37’ Bonaventura (F), 58’ Saponara (F), 83’ Bonaventura (F)



Fiorentina (4-3-3): Sirigu, Dodò (dal 46’ Terzic), Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora (dal 76’ Amrabat), Bianco (dal 60’ Castrovilli), Bonaventura; Nico Gonzalez (dal 60’ Ikoné), Cabral, Saponara (dal 74’ Brekalo). All. Italiano



Sporting Braga (4-3-3): Tiago Sa; Mendes, Niakatè, Oliveira, Borja; Castro, Pizzi (dal 62’ Racic), Gomes; Djalò; Banza (dal 72’ Ruiz), A. Horta (dal 62’ R. Horta). All. Jorge

Arbitro: Bastien

Ammoniti: 39’ Dodò (F), 56’ Gonzalez (F), 7’ Quarta (F), 70’ Biraghi (F)



Espulsi: