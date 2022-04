Risultati Ritorno Quarti Conference League 14/4/2022: Roma-Bodo/Glimt 4-0

CONFERENCE LEAGUE RITORNO QUARTI DI FINALE: RISULTATI, MARCATORI E QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

Si conclude con risultati importanti il turno dei quarti di finale di Conference League, visto che le sfide di ritorno hanno sancito le qualificate alle semifinali.

Va avanti il Leicester City, capace di vincere in Olanda contro il PSV Eindhoven dopo il pareggio per 0-0 in casa della scorsa settimana.

Grandissima la vittoria della Roma, che cancella la sconfitta per 2-1 in terra norvegese con una serata magica di Zaniolo e si qualifica in semifinale con una grande rimonta, dove affronterà proprio le Foxes.

Anche la sfida di ritorno tra Slavia Praga e Feyenoord finisce in goleada, ma questa volta a vincere sono gli olandesi, che si qualificano alle semifinali.

Infine, basta solo un gol al Marsiglia per avere la meglio sul PAOK Salonicco dopo la vittoria per 2-1 della scorsa settimana, che vale quindi il passaggio del turno.

Risultati e marcatori:

PSV Eindhoven-Leicester City 1-2 (0-0) – 27′ Zahavi, 77′ Maddison, 88′ Ricardo Pereira

PAOK Salonicco-Olympique Marsiglia 0-1 (1-2) – 34′ Payet

Roma-Bodo/Glimt 4-0 (1-2) – 50 Abraham, 23′ Zaniolo, 29′ Zaniolo, 49′ Zaniolo

Slavia Praga-Feyenoord 1-3 (3-3) – 2′ Dessers, 14′ Traore, 59′ Dessers, 71′ Sinisterra

Qualificate alle semifinali di Conference League:

Leicester City

Roma

Feyenoord

Marsiglia

Roma-Leicester City

Feyenoord-Marsiglia

Eliminate:

PSV Eindhoven

Bodo-Glimt

Slavia Praga

PAOK Salonicco