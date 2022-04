Risultati Qualifiche Gran Premio di Australia di F1: Pole di Leclerc davanti a Verstappen

Vola ancora la Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Australia di Formula 1 e conquista la Pole Positcion con Charles Leclerc davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez

Strepitoso Charles Leclerc che conquista la pole position in vista del Gran Premio d’Australia di Formula 1 sul circuito di Melbourne.

Per il monegasco della Ferrari è l’11° pole in carriera, la 2° nel 2022 dopo quella del Gran Premio d’esordio in Bahrarin.

La Ferrari torna in pole position in Australia a 15 anni di distanza, l’ultima pole di una rossa sul circuito di Melbourne è stata nel 2007 con Kimi Raikkonen.

Charles Leclerc nella Q3 ha firmato il suo giro veloce in 1’17”868 ed è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’18”.

In prima fila con lui con il 2° tempo ci sarà Max Verstappen con la Red Bull che ha girato in 1’18”154.

Ad aprire la 2° fila ci sarà Sergio Perez autore del terzo tempo che avrà a fianco Lando Norris con la McLaren autore del 4° tempo.

A seguire in 3° fila ci sono le due Mercedes con Lewis Hamilton 5° e George Russell 6°.

E’ la prima volta dell’era Power Unit in Formula 1 che una Mercedes non parte in pole position nel Gran Premio d’Australia.

In 4° fila ci sono Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

A chiudere la top ten in 5° fila ci sono Carlos Sainz con la Ferrari 9° e Fernando Alonso 10° con l’Alpine.

Griglia di Partenza Gran Premio di Formula 1 d’Australia: