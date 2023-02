Risultati Andata Spareggi Europa League 16/2/2023: Salisburgo-Roma 1-0, Juventus-Nantes 1-1

EUROPA LEAGUE ANDATA SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI E MARCATORI

Si apre con una giornata non proprio ottimale per il calcio italiano il turno degli spareggi per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Europa League.

Infatti, nella sfida d’andata, la Roma perde nei minuti finali in casa del Salisburgo e sarà costretta a rincorrere la prossima settimana per tentare la rimonta.

Partita meravigliosa, pareggio rocambolesco e andamento folle il big match, la finale anticipata tra Barcellona e Manchester United, mentre lo Shakhtar Donetsk batte il Rennes e l’Ajax non va oltre il pareggio senza reti contro la sorpresa Union Berlino.

Male anche la Juventus, che si fa rimontare in casa pareggiando contro il Nantes nonostante una quantità di occasioni davvero importante, ma servirà vincere in trasferta.

Infine, clamorosa rimonta e contro rimonta del Monaco, che batte il Bayer Leverkusen proprio nei minuti di recupero, così come all’ultimo lo Sporting Lisbona pareggia contro il Midtjylland, mentre il Siviglia passeggia contro il PSV Eindhoven.

Risultati e marcatori:

Ajax – Union Berlino 0-0

Barcellona – Manchester United 2-2: 50′ Marcos Alonso (B), 53′ Rashford (M), 59′ Kounde aut. (M), 76′ Raphinha (B)

Salisburgo – Roma 1-0: Capaldo 88′

Shakhtar Donetsk – Rennes 2-1: 11′ Kryskiv (S), 45′ Bondarenko rig. (S), 59′ Toko Ekambi (R)

Juventus – Nantes 1-1: 13′ Vlahovic (J), 60′ Blas (N)

Bayer Leverkusen – Monaco 2-3: 9′ Hradecky aut. (M), 48′ Diaby (B), 59′ Wirtz (B), 74′ Diatta (M), 90’+2′ Disasi (M)

Siviglia – PSV 3-0: 45’+2′ En Nesyri, 50′ Ocampos, 55′ Gudelj

Sporting CP – Midtjylland 1-1: 77′ Ashour (M), 90’+4′ Coates (S)