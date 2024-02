Risultati Andata Spareggi Europa League 15/2/2024: Feyenoord-Roma 1-1 e Milan-Rennes 3-0

EUROPA LEAGUE ANDATA SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI E MARCATORI

Si sono disputate le sfide d’andata degli spareggi di Europa League, che ha visto affrontarsi le otto squadre scese dalla massima competizione europea, perché piazzate come terze in classifica, contro le seconde classificate di questa coppa.

Buon risultato per la Roma, che riesce a tornare con un pareggio dalla trasferta olandese di Rotterdam contro il Feyenoord.

Nelle altre partite del pomeriggio, invece, succede di tutto e di più tra Shakhtar Donetsk e Marsiglia, che si dividono la posta in palio, festa del gol tra Galatasaray e Sparta Praga, mentre lo Sporting Lisbona risulta corsaro contro gli elvetici dello Young Boys.

Discorso diverso per il Milan, che distrugge in casa il Rennes, di fatto ipotecando il passaggio del turno con un netto 3-0.

Infine, il Benfica vince in rimonta all’ultimo secondo in casa contro il Tolosa, clamoroso colpaccio del Qarabag in terra portoghese contro lo Sporting Braga, mentre non si fanno male Lens e Friburgo.

Risultati e marcatori:

Feyenoord – Roma 1-1 45+1′ Paixao (F), 67′ Lukaku (R)

Galatasaray – Sparta Praga 3-2 13′ Demirbay (G), 47′ Preciado (S), 61′ aut.Krejci (G), 65′ Kuchta (S), 90+1′ Icardi (G)

Shakhtar – Marsiglia 2-2 64′ Aubameyang (M), 68′ Matviienko (S), 90′ Ndiaye (M), 90+3′ Eguinaldo

Young Boys- Sporting CP 1-3 31′ aut. Amenda (S), 41′ Gyokeres (S), 43′ Ugrinic (Y), 48′ Inacio (S)

Benfica-Tolosa 2-1 68′ e 90+8′ rig. Di Maria (B), 75′ Desler (T)

Braga-Qarabag 2-4 21′ rig. Jankovic (Q), 44′ Banza (B), 54′ e 69′ Zoubir (Q), 67′ Benzia (Q), 90+2′ rig. Moutinho (B)

Lens-Friburgo 0-0

Milan-Rennes 3-0 32′ e 48′ Loftus-Cheek (M), 53′ Rafa Leao (M)