Il colesterolo è un nemico silenzioso che mette a dura prova il sistema cardiovascolare e crea problemi di varia natura. Un integratore di riso rosso fermentato può aiutare a combattere il colesterolo in modo naturale. Ecco cosa sapere!

L’accumulo delle molecole di colesterolo sulle pareti interne dei vasi sanguigni danneggia le arterie, indurendo le pareti e riducendo lo spazio riservato al flusso sanguigno.

Se non si fa nulla per abbassare i valori del colesterolo allora la pressione sanguigna aumenta e definisce una situazione di ipertensione.

A lungo andare l’ipertensione danneggia il sistema cardiovascolare e aumenta la possibilità che arrivino altre malattie cardiovascolari: angina pectoris, infarto e ictus.

La dieta varia ed equilibrata e l’attività fisica regolare non possono far altro che aiutare a combattere il colesterolo prima che diventi troppo tardi, ma a volte non bastano.

Gli integratori di riso rosso fermentato rappresentano la soluzione alternativa ai farmaci ipolipemizzanti e ai loro effetti collaterali.

Riso rosso e riso rosso fermentato

Il riso rosso è un riso integrale tipico delle popolazioni asiatiche caratterizzato da un profilo nutrizionale ricco (proteine, vitamine del gruppo B, minerali, polifenoli e fibre). Per questo il riso rosso integrale mantiene l’equilibrio generale, migliora il transito intestinale e sviluppa un’azione antiossidante.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il riso rosso fermentato non è un’altra varietà di riso rosso, ma il prodotto della fermentazione del riso bianco portata avanti dal lievito rosso Monascus Purpureus.

L’azione del lievito rosso finisce per conferire il tipico colore rosso al riso e per arricchire la composizione del riso di monacoline, cioè molecole capaci di ridurre il colesterolo nel sangue.

Tra le più efficace c’è sicuramente la Monacolina K perché, grazie alla composizione chimica alla lovastatina, si comporta esattamente come il principio attivo di sintesi usato per abbassare il colesterolo.

In realtà la fermentazione ha il merito di produrre anche altre sostanze benefiche: acidi grassi, isoflavoni e fitosteroli.

Riso rosso fermentato: Proprietà e benefici

La composizione del riso rosso fermentato abbassa il colesterolo nel sangue, ma sviluppa anche una serie di altri effetti benefici sull’organismo. A cosa serve il riso rosso fermentato?

Colesterolo – La Monacolina K e le altre monacoline ostacolano la produzione di un enzima epatico responsabile della produzione di colesterolo e abbassano la concentrazione di colesterolo, prevenendo l’ipercolesterolemia e l’arrivo di ipertensione e malattie cardiovascolari.

– La Monacolina K e le altre monacoline ostacolano la produzione di un enzima epatico responsabile della produzione di colesterolo e abbassano la concentrazione di colesterolo, prevenendo l’ipercolesterolemia e l’arrivo di ipertensione e malattie cardiovascolari. Sistema immunitario – La presenza di flavonoidi non assicura soltanto un’azione antiossidante, ma rafforza anche il sistema immunitario.

– La presenza di flavonoidi non assicura soltanto un’azione antiossidante, ma rafforza anche il sistema immunitario. Stress – L’aminoacido GABA presente nel riso rosso fermentato si rivela prezioso per tenere sotto controllo l’attività neuronale e favorire il rilassamento.

– L’aminoacido GABA presente nel si rivela prezioso per tenere sotto controllo l’attività neuronale e favorire il rilassamento. Vie respiratorie – Il contenuto di saponine è sufficiente a sviluppare un’azione antinfiammatoria e un effetto espettorante toccasana in caso di infiammazioni delle vie respiratorie.

– Il contenuto di saponine è sufficiente a sviluppare un’azione antinfiammatoria e un effetto espettorante toccasana in caso di infiammazioni delle vie respiratorie. Obesità – Qualcuno ha iniziato a usare il riso rosso fermentato per dimagrire per via del suo contenuto di fibre che favorisce la funzione intestinale, dona sazietà e controlla la glicemia.

Integratore di riso rosso fermentato

Gli integratori di riso rosso fermentato abbassano il colesterolo prodotto dal corpo offrendo il meglio dell’alimento usato in Oriente per combattere la cattiva circolazione, la dissenteria e altri problemi.

La presenza della Monacolina K assicura un effetto simile alla lovastatina, uno dei principi attivi appartenenti alle statine. In pratica abbassa i valori del colesterolo in modo naturale.

Perché scegliere uno anziché l’altro? Meglio le statine o il riso rosso fermentato? I farmaci devono essere usati a vita e possono dare origine a effetti collaterali.

Tuttavia, pur agendo come le statine, l’integratore di riso rosso fermentato deve essere dosato in modo preciso per raggiungere gli stessi risultati. Per questo è sempre meglio chiedere il parre medico.

Quando prendere il riso rosso fermentato? Gli integratori sono efficaci soltanto se assunti in associazione a una dieta equilibrata e tutti i giorni.

Riso rosso fermentato: prima o dopo i pasti? Non esistono indicazioni specifiche, ma solitamente si assume in concomitanza al pasto o comunque subito dopo in modo da evitare eventuali irritazioni della mucosa gastrica.

Il riso rosso fermentato per quanto tempo assumerlo? Secondo gli esperti, il dosaggio ideale di Monacolina K dovrebbe essere di 3-10 mg al giorno per 2-3 mesi.

Riso rosso fermentato: effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione di riso rosso fermentato porta alla riduzione del colesterolo cattivo, ma potrebbe causare effetti collaterali come i dolori muscolari e i disturbi gastrointestinali comuni in caso di periodi prolungati.

Sarebbe meglio evitare il riso rosso fermentato in caso di gravidanza, allattamento, problemi epatici e problemi ai reni.

Quali sono le controindicazioni del riso rosso fermentato? È controindicato in caso di terapia farmacologica a base di statine per abbassare il colesterolo perché potrebbe raddoppiare gli effetti collaterali.

Come scegliere il miglior integratore di riso rosso fermentato

Non tutti gli integratori a base di riso rosso fermentato sono uguali e la valutazione di alcuni aspetti può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco come fare:

Tipologia – In commercio è possibile scegliere integratori in capsule o compresse, ma la scelta dipende da esigenze personali: le capsule potrebbero non essere adatte ai vegani mentre le potrebbero essere più difficili da deglutire.

– In commercio è possibile scegliere integratori in capsule o compresse, ma la scelta dipende da esigenze personali: le capsule potrebbero non essere adatte ai vegani mentre le potrebbero essere più difficili da deglutire. Cruelty free – La scelta di un integratore in capsule deve passare dall’analisi dell’INCI se si segue una filosofia alimentare cruelty free. Di fatto potrebbe contenere ingredienti di origine animale (es. film delle capsule).

– La scelta di un integratore in capsule deve passare dall’analisi dell’INCI se si segue una filosofia alimentare cruelty free. Di fatto potrebbe contenere ingredienti di origine animale (es. film delle capsule). Ingredienti extra – È possibile trovare anche prodotti contenenti riso rosso fermentato e altri componenti destinati a potenziare l’azione del prodotto fermentato ed evitare gli effetti collaterali. Un esempio? Il coenzima Q10. Anche in questo caso è necessario valutare la composizione.

– È possibile trovare anche prodotti contenenti e altri componenti destinati a potenziare l’azione del prodotto fermentato ed evitare gli effetti collaterali. Un esempio? Il coenzima Q10. Anche in questo caso è necessario valutare la composizione. Titolazione – L’integratore sviluppa gli stessi effetti delle statine, ma soltanto se contiene una precisa quantità di Monacolina K . Per questo sarebbe meglio scegliere integratori titolati (la titolazione stabilisce la quantità precisa di una molecola in una sostanza).

– L’integratore sviluppa gli stessi effetti delle statine, ma soltanto se contiene una precisa quantità di . Per questo sarebbe meglio scegliere integratori titolati (la titolazione stabilisce la quantità precisa di una molecola in una sostanza). Prezzo – Il prezzo di un integratore di riso rosso fermentato dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma è quasi sempre accessibile. Per avere a disposizione un’ampia gamma e un ottimo rapporto qualità/prezzo è possibile valutare l’acquisto online.

