Riscatto Tonali: Colombo può sbloccare la trattativa col Brescia, Juventus pronta a subentrare al Milan

Riscatto Tonali: il Milan chiede uno sconto al Brescia che, in cambio, vorrebbe Lorenzo Colombo. Qualora la trattativa tra rossoneri e rondinelle dovesse naufragare, la Juventus è pronta a piombare sul centrocampista classe 2000.

Il calciomercato inizierà ufficialmente solo tra qualche settimana, ma molte squadre sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Tra queste anche il Milan del presidente Scaroni che, pronto a rinforzarsi per il ritorno in Champions League dopo 7 anni di assenza, starebbe, ora come ora, lavorando sul riscatto di Sandro Tonali dal Brescia.

Riscatto Tonali: Milan e Brescia cercano l’accordo definitivo. La Juventus pronta a subentrare nel caso in cui la trattativa tra rossoneri e rondinelle naufragasse.

Reduce da una stagione in chiaroscuro all’ombra della Madonnina, Tonali, come ricorderete, si era aggregato al Milan la scorsa estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più 10 di bonus. Una formula chiaramente gradita ai rossoneri che però, nei giorni scorsi, avrebbero chiesto al Brescia una rateizzazione del pagamento (6-7 milioni di euro subito e il resto successivamente) che, in prima battuta, non sarebbe stata particolarmente apprezzata dal comandante in capo delle rondinelle, Massimo Cellino.

Proprio il presidente dei bresciani avrebbe infatti storto il naso alla richiesta del club meneghino al quale avrebbe quindi chiesto in cambio Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 rientrato a Milanello dopo il prestito alla Cremonese. Il Milan non vorrebbe perdere il suo giovane talento, ma visti i comunque ottimi rapporti intercorrenti con il Brescia potrebbe alla fine acconsentire ad un prestito biennale.

Nel caso in cui Milan e Brescia non dovessero trovare un accordo, Tonali potrebbe finire alla Juventus del “nuovo” allenatore Massimiliano Allegri che, seriamente intenzionato a riportare la Vecchia Signora sul tetto più alto d’Italia dopo un anno di digiuno, cerca elementi giovani e promettenti sui quali fondare il futuro del club.

Migliori Bookmakers AAMS