Rio Ave-Milan, Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni (01-10-2020)

Partita cruciale quella di domani sera per il Milan, è probabilmente il match più importante di questo primo scorcio di stagione. Vale per il prestigio, ma anche economicamente. Infatti la qualificazione ai gironi di Europa League permetterebbe ai rossoneri di portare a casa 15 milioni, che insieme ai soldi ottenuti dalla cessione di Paquetà, darebbero la possibilità di completare al meglio la rosa a disposizione di Stefano Pioli.



Il Milan è reduce dalla vittoria in campionato contro il Crotone di Giovanni Stroppa, nella quale si è rivisto per uno spezzone di gara anche Leao. Il portoghese partirà dalla panchina, con il giovane Colombo chiamato subito ad una prova del nove importantissima.



Il Rio Ave nell’ultima giornata di campionato ha pareggiato per 0-0 contro il Guimarães, ma cercherà di sfruttare al meglio il proprio terreno per cercare di accedere alla fase a gironi dell’Europa League.

Rio Ave-Milan, spareggio diretto per L’Europa League

Ultime sulle formazioni di Rio Ave-Milan:

I portoghesi guidati in panchina da Mario Silva, dovrebbero schierare pure loro il 4-2-3-1 con una linea a 4 fomata da Pinto, Borevkovic , Santos e Reise de Lima . I tre trequartisti dietro l’unica punta Moreira saranno Geraldes, Carlos Manè e Piazon.

Pioli continuerà a fare di necessità virtù, in attesa degli ultimi 2 tasselli sul mercato. Viste le assenze di Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Duarte, Conti e Musacchio si andrà avanti con la solita difesa e il solito centrocampo. In attacco dopo la buona prova contro il Crotone, Diaz potrebbe essere preferito a Castillejo, con Calhanoglu e Saelemaekers dietro Colombo.

Probabili formazioni Rio Ave-Milan:

RIO AVE (4-2-3-1) Kiszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Manè; Moreira. All.: Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All.: Pioli.

Come vedere Rio Ave-Milan Diretta TV e Streaming Live:

La sfida del terzo turno preliminare di Europa League tra Rio Ave e Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sarà possibile guardare la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox. In alternativa si potrà ricorrere all’app scaricabile su dispositivi come tablet e smartphone.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Rio Ave-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Rio Ave-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/



E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.eADV.

Precedenti e statistiche:

Sono 24 i precedenti in Europa con le squadre portoghesi per il Milan , si registrano 15 vittorie, sei pareggi e 3 sconfitte. Non ci sono precedenti in Europa del Rio ave contro squadre italiane.

