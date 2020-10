Rio Ave-Milan 10-11 d.c.r, Dichiarazioni post partita Pioli: “I ragazzi se la sono meritata”

Stefano Pioli può finalmente esultare. Al suo terzo preliminare il tecnico emiliano può finalmente festeggiare il passaggio ai gironi di Europa League. Sulla partita ci dice: “E’ la prima volta che succede una cosa del genere, il calcio è questo. Nella mia carriera ho perso una finale di Coppa Italia per un doppio palo, i rigori sono una lotteria ma i ragazzi se lo sono meritati per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto, è ovvio che sono soddisfatto”.

Pioli non ha mai avuto dubbio sulla qualificazione, anche sul 2-1: “Ero stato sempre sicuro che i ragazzi potessero ribaltare il risultato. Poi nei rigori loro hanno avuto tre volte la possibilità di chiuderla, la speranza c’era. Sarebbe stato un peccato, era il primo obiettivo stagionale di un percorso iniziato l’anno scorso. I ragazzi sanno meglio di me che ci sono situazioni in cui bisogna essere più efficaci. La fatica si inizia a sentire, questo è un grande risultato”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter dice che ha un gruppo di ragazzi che vogliono lavorare e migliorare costantemente, giorno dopo giorno.

Infine si parla del rigore sbagliato da Colombo: “A Lorenzo ho dato una pacca sulla spalla, gli ho detto che è merito suo se abbiamo preso il rigore al 120′, ha fatto una spizzata giusta. Per lui è stata una palestra importante”.

