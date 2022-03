Recupero Bologna-Inter tra ricorso al CONI e rischio di giocare a campionato finito

Serie A, quando si gioca Inter-Bologna? I nerazzurri presenteranno ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, per ottenere la vittoria a tavolino. Possibile scendere in campo a fine aprile o, addirittura, a campionato già concluso.

C’è un tassello mancante in questa Serie A, che ormai coinvolge quattro squadre per la lotta Scudetto: Bologna-Inter, gara che si sarebbe dovuta disputare il giorno dell’Epifania, e invece è stata rinviata per via dell’emergenza Covid.

Il giorno della partita, infatti, l’ASL del capoluogo emiliano decise di fermare la squadra di Sinisa Mihajlovic, interessata da un focolaio di contagi all’interno dei suoi ranghi. L’Inter si presentò regolarmente al Dall’Ara, ma nonostante l’arbitro Ayroldi, come sancito dal regolamento, avesse fischiato la fine della partita dopo 45 minuti dall’orario d’inizio previsto, la squadra nerazzurra non ha ottenuto gli auspicati tre punti che ora l’avvicinerebbero a -1 dal Milan.

I legali dell’Inter avevano presentato immediato ricorso al Giudice Sportivo e alla Corte d’Appello della FIGC, per richiedere l’assegnazione della vittoria a tavolino. Entrambi i gradi di giudizio hanno però respinto il ricorso, adducendo, nel caso della Corte d’Appello, che la decisione dell’ASL bolognese costituisse “Causa di forza maggiore” per la mancata disputa della gara.

Ora, c’è tempo fino a venerdì prossimo per ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni, terzo grado della giustizia sportiva. Una volta presentato ricorso, i legali dei due club avranno un mese di tempo per preparare le rispettive memorie difensive.

Scaduto questo termine, si aspetterà la sentenza. Bisognerà attendere, dunque, almeno altri 40-50 giorni per vedere le due squadre in campo. C’è il rischio concreto che una gara così importante per la lotta Scudetto venga giocata a fine aprile, in un periodo congestionato di impegni per i nerazzurri, o che si slitti ben oltre la fine del campionato. Eventualità, quest’ultima, che si vuole scongiurare per non compromettere la regolarità dello stesso.

Migliori Bookmakers AAMS