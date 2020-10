Real Sociedad- Napoli 0-1 dichiarazioni post Gattuso:”

In conferenza stampa, prima di tornare a Napoli, Gattuso ha rilasciato alcuni dichiarazioni dopo la vittoria in Europa League.

Il mister azzurro ha ribadito la grande forza della squadra basca. Ha poi continuati elogiando la grande prova tattica della sua squadra.

Si è lamentato però della poca incisività a livello qualitativo. Dopo l’uscita di Insigne ha chiesto di abbassare l’intensità del pressing.

Un pensiero poi è andato anche al capitano azzurro, elongiando il suo lavori e rassicurando tutti sulle sue condizioni.

Gattuso ha continuato dicendo di voler vedere, nel prossimo futuro, una squadra, che nonostante tanti cambi, deve dominare queste partite.

Per il mister calabrese la sua squadra è molto forte e in grado di puntare al massimo in tutte le competizioni.

Ha chiesto un qualcosa in più, perchè sa che la squadra ha grandissime qualità e ogni cosa viene fatta con grande entusiasmo.

Conclude il suo intervento parlando di Lozano e della sua capacità di sacrificarsi, ribadendo il lavoro che ha fatto negli ultimi tempi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS