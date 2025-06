Real Madrid – Juventus: formazioni, pronostico e dove guardarla

Real Madrid e Juventus si preparano ad affrontarsi in un affascinante ottavo di finale del Mondiale per Club 2025, in programma martedì. Due giganti del calcio europeo si sfidano per un posto nei quarti di finale, con la vincente attesa da Borussia Dortmund o Monterrey.

Real Madrid: percorso nel girone e forma attuale

I Blancos hanno chiuso al primo posto il Gruppo H, raccogliendo 7 punti in 3 partite. Dopo il pareggio all’esordio contro l’Al-Hilal (1-1), sono arrivate due vittorie convincenti su Pachuca e Red Bull Salzburg. La prestazione migliore è arrivata proprio nell’ultimo match contro gli austriaci, vinto 3-0 grazie ai gol di Vinicius Junior, Federico Valverde e Gonzalo Garcia.

Guidati da Xabi Alonso, alla sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid, i madrileni puntano a rilanciarsi dopo una stagione 2024-25 deludente. Il club ha già investito sul mercato, assicurandosi Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold, ma sono previsti ulteriori colpi.

Sarà la prima sfida tra Real Madrid e Juventus dalla stagione 2017-18, quando i bianconeri vinsero 3-1 al Bernabeu ma furono eliminati a causa del 4-3 complessivo in favore degli spagnoli.

Juventus: ottimo inizio, poi il KO con il City

La Juventus ha mostrato forza nel girone G, demolendo Al Ain 5-0 e superando Wydad AC 4-1, prima di cadere contro il Manchester City (2-5) nello scontro diretto per il primo posto. Così i bianconeri sono stati costretti a incrociare il cammino con il Real Madrid già agli ottavi.

Sotto la guida di Igor Tudor, la squadra italiana cerca il colpaccio per raggiungere i quarti. La Juventus non vince il campionato italiano dalla stagione 2019-20 e ha chiuso quarta lo scorso anno, confermando un trend altalenante in Serie A.

Il bilancio storico vede 21 precedenti tra le due squadre, con 10 successi Real Madrid, 9 per la Juventus e soli 2 pareggi.

Stato di forma nel torneo

Real Madrid : pareggio e due vittorie (DWW)

: pareggio e due vittorie (DWW) Juventus: due vittorie e una sconfitta (WWL)

Notizie sulle formazioni

Real Madrid recupera Antonio Rudiger, uscito con crampi contro il Salisburgo, mentre Kylian Mbappé torna in panchina dopo un attacco influenzale. Ancora assenti Camavinga, Carvajal, Alaba, Endrick e Ferland Mendy, con Eder Militao in dubbio.

Xabi Alonso dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, con Tchouameni adattato in difesa, Valverde e Bellingham a centrocampo e la coppia Vinicius-Gonzalo Garcia in attacco.

Nella Juventus, Tudor cambierà diversi interpreti rispetto alla gara con il City: Thuram torna in mediana, Cambiaso sulla fascia sinistra, mentre Conceição, Kolo Muani e Yildiz guideranno l’attacco.

Probabili formazioni

Real Madrid (3-5-2):

Courtois; Tchouameni, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Bellingham, Guler, Valverde, F. Garcia; Vinicius, G. Garcia

Juventus (3-4-3):

Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Kolo Muani, Yildiz

Pronostico Real Madrid – Juventus

Sarà una sfida equilibrata, in cui l’esperienza e la qualità tecnica potrebbero fare la differenza. La Juventus ha dimostrato grande forza offensiva, ma ha anche subito cinque reti contro il City. Il Real Madrid, invece, arriva da una prova convincente e, pur con qualche assenza, ha più certezze.

Pronostico: Real Madrid 2-1 Juventus

Ci aspettiamo una partita combattuta fino alla fine, ma i Blancos dovrebbero avere la meglio grazie a un maggior tasso tecnico e una migliore tenuta mentale nei momenti decisivi.