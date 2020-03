Real Madrid, che tegola per Zidane: stagione finita per Hazard

Brutte notizie in casa Real, stagione finita per Eden Hazard. Dopo il brutto infortunio al perone rimediato nella gara contro il Levante, il giocatore belga sarà sottoposto ad una operazione chirurgica giovedì prossimo a Dallas.

Nel periodo più caldo della stagione, i Blancos dovranno quindi fare a meno del loro numero 7. Una stagione travagliata quella del fuoriclasse belga, con un solo gol in campionato e 0 in Champions League. Arrivato a Madrid come l’erede di CR7, Hazard non è mai riuscito ad incidere seriamente, sfavorito anche da una condizione fisica non sempre impeccabile.

Il calciatore, che sarà operato dal dottor Eugene Curry, spera di rientrare al meglio per Euro 2020, dove la nazionale belga è tra le favorite per la vittoria finale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA