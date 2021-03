Real Madrid-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-3-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Real-Madrid-Atalanta, sfida in programma martedì alle 21:00, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Sconfitto 3-1 lo Spezia di Vincenzo Italiano, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si appresta a far visita al Real Madrid di Zinedine Zidane nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri proveranno a ribaltare lo 0-1 subito al Gewiss Stadium lo scorso 24 febbraio così da conquistare, per il secondo anno di fila, la qualificazione ai quarti di finale.

Real Madrid-Atalanta, ritorno ottavi di finale Champions League 16-03-2021.

Le ultime sulle formazioni di Real Madrid e Atalanta

Per quanto riguarda le formazioni, Zidane dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Courtois in porta. Davanti a lui, Vazquez, Sergio Ramos, Nacho e Mendy. Centrocampo a tre con Modric, Casemiro e Kroos. In attacco il tridente formato da Asensio, Benzema e Rodrigo.

Gasperini dovrebbe invece optare per il suo consueto 3-4-1-2. Gollini quindi in porta con, a fargli da schermo, Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo spazio Maehle, Pasalic, De Roon e Gosens con Pessina sulla trequarti a supporto della coppia offensiva costituita da Zapata e Muriel.

Probabili formazioni Real Madrid-Atalanta

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Ramos, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Rodrigo.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Pasalic, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

Come vedere Real Madrid-Atalanta in diretta TV e streaming

Real Madrid-Atalanta sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ed in chiaro su Canale 5. Via streaming invece, il match tra blanços e nerazzurri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Mediaset Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Real Madrid-Atalanta

La radiocronaca di Real Madrid-Atalanta sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

L’ultimo, nonché unico precedente tra Real Madrid e Atalanta risale alla gara d’andata, giocata lo scorso 24 febbraio al Gewiss Stadium, terminata 1 a 0 in favore degli spagnoli.

