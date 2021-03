Video Gol Highlights Atalanta-Spezia 3-1: Sintesi 12-3-2021

Video Gol e Highlights Atalanta-Spezia 3-1, 27° Giornata Serie A: la sblocca Pasalic, che si regala una doppietta dopo il raddoppio di Muriel, inutile la rete di Piccoli

L’Atalanta batte lo Spezia al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel secondo anticipo del venerdì della ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

I bergamaschi tornano alla vittoria dopo la sconfitta nello scontro diretto di lunedì scorso, presentandosi nel miglior modo possibile alla sfida in terra europea e, soprattutto, mettendo nei guai i liguri, che racimolano la quinta partita consecutiva senza vittorie.

Sintesi di Atalanta-Spezia 3-1

E’ una partita molto noiosa e tattica nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma giocano sotto tono, anche grazie all’ottima fase difensiva degli ospiti, che chiudono tutti gli spazi compattandosi nella propria metà campo.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Pasalic, che sfiora il palo, e gli imprecisi Freuler e Ilicic, mentre gli ospiti rispondono con due belle conclusioni di Maggiore e Ricci, sulle quali Sportiello si fa trovare pronto.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa continuano a far girare la palla, mentre gli ospiti si contraggono troppo, non riuscendo a ribaltare più l’azione in contropiede, come invece fatto nella prima frazione di gioco.

Al 53′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Pasalic, che completa la bella azione di Ilicic e Maelhe.

E subito dopo al 55′ minuto i padroni di casa raddoppiano con la magia di Muriel, che con un destro a giro mette la palla all’incrocio, dopo la sponda di Gosens.

Gli ospiti provano a reagire, ma si sbilanciano troppo permettendo ai padroni di casa di ripartire in contropiede rendendosi pericolosi con Muriel.

Al 73′ minuto è Pasalic a chiudere i giochi calano il tris e festeggiando la doppietta su assist di Zapata.

Al 81′ minuto gli ospiti provano a riaprire i giochi con Piccoli, al posto giusto al momento giusto su assist di Estevez, dopo la bellissima giocata di Farias.

Nel finale i padroni di casa si divorano il poker con Zapata, che spara il pallone addosso a Zoet al termine di un bel contropiede, con il portiere decisivo anche su Toloi.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Spezia 3-1

Tabellino di Atalanta-Spezia 3-1

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti (54’ Romero), Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens (91′ Ruggeri); Pasalic (91′ Pessina); Ilicic (67’ Malinovsky), Muriel (67’ Zapata).

Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali (67’ Acampora), Ismajli (80’ Chabot), Erlic, Marchizza; Leo Sena, Ricci, Maggiore (67’ Estevez); Verde (80’ Farias), Nzola (80’ Piccoli), Gyasi.

Gol: 53’ e 73’ Pasalic, 55’ Muriel; 82’ Piccoli.

Assist: Ilicic, Zapata; Estevez.

Note – Ammoniti: Toloi, De Roon.

