Ranking UEFA, Serie A 4°: confermate 4 squadre in Champions League fino al 2021-2022

Negli ultimi giorni è stato aggiornato il ranking Uefa, come da protocollo, alla fine di ogni stagione calcistica europea. Cosa determina? E’ importante osservare il ranking per stabilire quante squadre per nazione possano partecipare alle massime competizioni europee (Champions League ed Europa League).

Con l’ultimo aggiornamento (che chiude il quinquennio 2015- 20) il Bayern Monaco, complice anche la vittoria della Champions ai danni del PSG, chiude al primo posto. La Spagna si ferma al secondo, terzo e quarto posto rispettivamente con Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid. La prima italiana è la squadra immediatamente successiva a questo gruppo di testa, la Juventus, che chiude la top 5.

Logo Uefa – Fonte: profilo Twitter Uefa

Purtroppo si deve attendere molto prima di incontrare un’altra italiana, la Roma (17°) seguita da Napoli (18°), Inter (33°), Lazio (38°), Atalanta (48°), Milan (81°), Fiorentina (82°), Torino (103°), Sassuolo (104°) e Sampdoria (105°), quest’ultime lontanissime dalla vetta, ma comunque presenti.

A livello nazionale, quindi esaminando il trend di un determinato Paese, può sorridere comunque l’Italia che conferma il suo quarto posto nel ranking e ciò garantirà di portare direttamente in Champions League le prime quattro classificate di Serie A fino all’edizione 2021-2022.

Il Presidente Uefa Aleksander Ceferin

Le prime tre nazioni del ranking, a concludere, sono: Spagna, Inghilterra e Germania. Un po’ più staccate Francia (5°) e Portogallo (6°) che invece garantiranno solo tre squadre nazionali nella “coppa dalle grandi orecchie”.





