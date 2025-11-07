Rangers-Roma 0-2: Gasperini soddisfatto, “Prestazione convincente, la squadra cresce in fiducia e condizione”

Gasperini - Stadiosport.it

Una Roma finalmente solida e concreta torna a sorridere in Europa League. Dopo due sconfitte consecutive nel torneo contro Lille e Viktoria Plzen, e i dolorosi stop in Serie A con Inter e Milan, i giallorossi reagiscono con una vittoria convincente a Ibrox: 2-0 sul Glasgow Rangers grazie alle reti di Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini.

Un successo importante non solo per la classifica, ma anche per la crescita psicologica e fisica di un gruppo che, dopo settimane complicate, sembra aver ritrovato equilibrio e identità. Nel post partita, Gian Piero Gasperini ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport Italia:

“Direi che è stata una prestazione convincente. Non è mai facile vincere in uno stadio come questo, dove l’atmosfera è caldissima e gli avversari sono molto fisici. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi c’è stato un momento di difficoltà all’inizio della ripresa, ma fa parte di queste partite.”

L’allenatore giallorosso ha elogiato anche il lavoro offensivo, spesso criticato nelle ultime settimane, e in particolare la crescita del centravanti Artem Dovbyk, autore dell’assist per il gol del raddoppio firmato da Pellegrini:

“La comunicazione in attacco è fondamentale. Non è un gioco individuale, ma di squadra. Il gol è nato proprio dal lavoro combinato di tre giocatori: quando segni in questo modo, cresci in fiducia e impari a ripetere certi movimenti. Dovbyk è in netta ripresa, partecipa all’azione, tiene palla, si muove bene. Quando un attaccante arriva con continuità in quelle zone del campo, il gol prima o poi arriva.”

Gasperini ha poi sottolineato come i miglioramenti fisici siano evidenti, ma anche quanto la squadra stia pagando le assenze nel reparto offensivo:

“Senza dubbio Dovbyk sta molto meglio rispetto a inizio stagione. Purtroppo ci mancano tre giocatori contemporaneamente davanti – Dybala, Ferguson e Bailey, oltre ad Angelino fuori e Baldanzi non inserito in lista UEFA – e questo pesa sulla rotazione e sulla gestione delle energie. Speriamo di arrivare alla sosta nel modo giusto e recuperare qualcuno.”

Nonostante le difficoltà, la Roma ha mostrato un’intensità e una qualità di gioco in netta crescita, segno che la mano dell’allenatore sta lasciando il segno:

“Le prestazioni stanno migliorando, anche se non sempre questo si traduce in risultati. All’inizio vincevamo con meno convinzione, oggi invece la squadra gioca meglio e crea di più. Persino le sconfitte con Inter e Milan ci sono servite: ci hanno fatto capire su cosa lavorare e ci hanno dato consapevolezza.”

Con questo successo, la Roma sale a 6 punti in 4 partite, al 18° posto della classifica di Europa League, con una differenza reti positiva (+1). Un dato curioso: i giallorossi hanno vinto entrambe le gare in trasferta e perso le due disputate all’Olimpico.

Segnale che la Roma di Gasperini sta trovando personalità, carattere e fiducia. A Glasgow si è vista una squadra convincente, aggressiva e finalmente padrona del proprio destino.

