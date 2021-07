Ufficiale: Benitez riparte dall’Everton, Nuno Espirito Santo nuovo manager del Tottenham

Il Tottenham ha già trovato il suo nuovo tecnico. Sarà Nuno Espírito Santo il nuovo allenatore degli Spurs. Il portoghese ex Wolves traghetterà la squadra londinese per il prossimo anno. Anche l’Everton cambia la panchina. Ad arrivare è Rafa Benitez che ritorna in Inghilterra dopo due anni.

Una giornata davvero calda per le panchine in Premier League. A cambiare totalmente sono due in particolare. La prima riguarderebbe il Tottenham che si è visto partire José Mourinho. Lo Special One non sarà un ricordo indelebile nei tifosi degli Spurs. Con il club inglese, il portoghese ha concluso il campionato con un deludente settimo posto uscendo agli ottavi di Europa League.

Una stagione da dimenticare e questo ha convinto Mourinho ad andare altrove, nella Roma. Il vuoto della panchina sarà colmato da un suo connazionale, ossia Nuno Espírito Santo. Il tecnico del Wolverhampton arriva a Londra dopo i discreti anni passati con i Lupi. Con il nuovo Tottenham targato Fabio Paratici, Espírito Santo ha firmato un biennale e avrà il compito di riportare il club in Champions League.

Everton, Benitez ritorna in Inghilterra

Anche l’Everton cambia aria. Dopo l’addio di Carlo Ancelotti che ritorna al Real Madrid, a subentrare sulla panchina dei Toffees sarà Rafa Benitez. Lo spagnolo ritorna in Inghilterra dopo l’esperienza in Cina con il Dailan dove aveva un contratto faraonico. Adesso, però, il tecnico ritorna nella sua amata Liverpool ma dalla sponda nemica. Benitez, infatti, è lo storico allenatore del Liverpool con cui ha vinto anche una storica Coppa dei campioni contro il Milan.

Il suo rapporto con i Reds è viscerale e sicuramente i tifosi non avranno preso bene il suo passaggio all’Everton. Benitez, però, sarà il nuovo allenatore della squadra di proprietà di Bill Kenwright. Il tecnico è felice della sua nuova avventura, come ha annunciato in conferenza, e avrà l’obbiettivo di riportare l’Everton nelle parti alte della classifica.

