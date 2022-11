Quote e pronostici dei Match del Mondiale in Qatar: 4 partite da non perdere

Il Mondiale in Qatar 2022, che prende il via domenica 20 novembre, ha in calendario già nella fase a Gironi tantissime partite che promettono spettacolo e gol e dal pronostico per nulla scontato!

La Coppa del Mondo in Qatar, nonostante l’assenza della nazionale italiana, vanta una qualità estremamente pregiata fra i calciatori delle nazionali che saranno schierati in campo.

La Francia, campione del mondo in carica, cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia, ma i bookmakers hanno già stabilito le quote delle prime partite e le le scommesse delle gare dei Mondiali Qatar su Betfair danno il Brasile e l’Argentina come favorite alla vittoria del trofeo.

Nei Gruppi D, E, F, G sono presenti Nazionali seriamente candidate per arrivare fino in fondo al tabellone, stiamo parlando di Francia, Danimarca, Brasile, Serbia, Germania, Spagna, Croazia e Belgio.

In particolare nel Gruppo E ci sarà una sfida che sarà una sorta di semifinale o Finale anticipata con Germania-Spagna che vale, verosimilmente, il primato del girone.

Ecco queste 4 gare da non perdere che saranno sicuramente un antipasto delle fasi finali dei Mondiali 2022.

Gruppo D: la rivincita francese contro la Danimarca

Le quote sulle scommesse di Francia – Danimarca presentate dai bookmakers, danno il simbolo 1 dei francesi favoriti a 1.85 e sicuramente questa gara ci racconterà di una grande vendetta sportiva dei Bleus contro i Danesi, che nelle ultime due gare in Uefa Nations League hanno trionfato.

Un risultato che potrebbe diventare più che esatto è sicuramente il 2 – 1 quotato a 8, con Benzema, Mbappe ed Eriksen fra i marcatori.

Gruppo E: Spagna e Germania come nella finale Euro 2008

Remake della finale di Euro 2008 in cui trionfarono gli Iberici con il risultato di 0 – 1 e gol di Torres. Spagna – Germania non è mai una partita semplice da leggere, soprattutto quanto presenta valori equilibrati sia per il singolo match che per la vittoria di una delle due squadre per questa Coppa del Mondo.

Leggermente favoriti gli Spagnoli quotati a 2.4, il 2 dei tedeschi rimane quotato a 2.6, la X vale 3.2 volte la posta. Il dato più interessante presentato dai bookmakers riguarda i simboli Under e Over 2.5, entrambi quotati a 1.83, segno di un equilibrio ossessivo fra le due formazioni.

Gruppo F: Croazia e Belgio, il derby delle sorprese

Croazia – Belgio è una partita che presenta in campo tutti presupposti di una finale mondiale, in questi 90 minuti si affronteranno Modric, Perisic, Kovacic e Vlasic, contro Lukaku, Mertens, De Bruyne, Hazard e Carrasco. Tanta roba.

I Belga partono favoriti con il 2 quotato a 1.85 ma i Croati sono i Vicecampioni del Mondo e faranno di tutto per ribaltare il risultato sull’1 quotato a 3.9, oppure vale la regola: fra le due litiganti la X gode? Pareggio quotato a 3.4.

Gruppo G: Serbia – Brasile ma anche Vlahovic contro Neymar

Serbia – Brasile è il match principale di questo girone, dove si affrontano due squadre con un organico che presenta calciatori dalle qualità pregiate, in una sfida Neymar vs Vlahovic che terrà incollati agli schermi tantissimi appassionati del Pallone.

I Verdeoro partono favoriti con l’1 quotato a 1.38 ma la Serbia di sicuro segnerà almeno 1 gol, in perfetto accordo con i bookmakers che quotato il simbolo Over 2.5 a 1.7. Molto dipenderà anche dalla situazione in classifica, in vista di un pareggio quotato a 4.6 che potrebbe favorire entrambe per la qualificazione agli ottavi.