Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, sorteggio gironi: Italia nel Gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

L’Italia è nel Gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Ecco il quadro con tutti gli altri gironi

L’Italia può sorridere solo a metà dopo il sorteggio di Zurigo, che ha sancito tutti gli accoppiamenti per i gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma nel 2022 in Qatar, per la prima volta nella storia in inverno e non in estate, visto che si disputeranno dal 21 novembre al 18 dicembre.

Infatti, la nazionale italiana del ct Roberto Mancini, che si giocherà le Final di Nations League a partire dalla semifinale contro la Spagna ed è tra le favorite assolute per la vittoria degli Euro2021, quei maledetti Europei che si sarebbero dovuti disputare nell’estate del 2020, ma poi rinviati e posticipati a causa dell’emergenza Coronavirus, al secolo Covid-19, è stata inserita nel Gruppo C.

Gli avversari dell’Italia saranno la Svizzera, sicuramente l’avversario più temibile della seconda urna, forte del suo undicesimo posto nella classifica del ranking grazie ad una certa continuità di prestazioni e presenze nella fasi finali di Mondiali ed Europei, nonché rosa molto completa e talentuosa, la tignosa Irlanda del Nord, squadra sempre difficile da battere per la sua fisicità, oltre ai due fanalini di coda, la Bulgaria, che è retrocessa in Nations League, e Lituania.

Non sarà facile, quindi, ma nemmeno bisogna commettere il rischio di sottovalutare o sopravvalutare avversari sulla carta sicuramente inferiori alla nazionale italiana, che però vuole cancellare quanto accaduto quattro anni fa, quando venne eliminata dalla Svezia.

Si ricorda che solo le prime classificate nei rispettivi gironi conquisteranno la qualificazione alla fase finale, mentre gli ultimi tre posti disponibili saranno assegnati tramite Play-off, che vedranno affrontarsi le dieci seconde classificate e due formazioni della Nations League in due turni ad eliminazione diretta in partita unica.

Ecco tutti i gironi:

GRUPPO A

Portogallo

Serbia

Irlanda

Lussemburgo

Azerbaijan

GRUPPO B

Spagna

Svezia

Grecia

Georgia

Kosovo

GRUPPO C

Italia

Svizzera

Irlanda del Nord

Bulgaria

Lituania

GRUPPO D

Francia

Ucraina

Finlandia

Bosnia

Kazakistan

GRUPPO E

Belgio

Galles

Repubblica Ceca

Bielorussia

Estonia

GRUPPO F

Danimarca

Austria

Scozia

Israele

Isole Far Oer

Moldova

GRUPPO G

Olanda

Turchia

Norvegia

Montenegro

Lettonia

Gibilterra

GRUPPO H

Croazia

Slovacchia

Russia

Slovenia

Cipro

Malta

GRUPPO I

Inghilterra

Polonia

Ungheria

Albania

Andorra

San Marino

GRUPPO J

Germania

Romania

Islanda

Macedonia

Armenia

Liechtenstein



