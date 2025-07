Juventus accelera per Jadon Sancho: ore decisive per l’accordo

La Juventus punta con decisione su Jadon Sancho per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025-2026.

La trattativa con il Manchester United è in stato avanzato con l’obiettivo di chiudere entro il 24 luglio data in cui i bianconeri inizieranno ufficialmente il ritiro precampionato agli ordini del nuovo allenatore Igor Tudor.

Fonte: x.com/Sanchooo10

Il nuovo corso tecnico della Vecchia Signora necessita di innesti di qualità sugli esterni e Sancho rappresenta un profilo ideale: giovane, talentuoso, già abituato a palcoscenici internazionali e desideroso di rilancio dopo stagioni altalenanti in Premier League.

Sancho dice sì alla Juventus: l’agente è già a Torino per definire l’accordo

Dopo l’esperienza in prestito al Chelsea Jadon Sancho ha fatto sapere di preferire il trasferimento alla Juventus rispetto ad altre opzioni, tra cui alcune offerte provenienti da Bundesliga e Arabia Saudita.

Il suo entourage, con in testa l’agente personale, è già arrivato a Torino per completare l’intesa con la dirigenza juventina.

Si lavora sia sui dettagli contrattuali che sulla formula dell’operazione, che dovrebbe essere a titolo definitivo. L’esterno inglese è attratto dalla possibilità di diventare protagonista in Serie A e di lavorare sotto la guida di un tecnico come Igor Tudor che ha già dimostrato di saper valorizzare giovani talenti.

Manchester United apre al ribasso: la Juventus offre 17 milioni di euro

Il Manchester United, consapevole del desiderio del giocatore di cambiare aria e della necessità di fare cassa, ha abbassato le proprie pretese iniziali. Dai 25 milioni di euro iniziali si è passati a una soglia più accessibile per i bianconeri. L’ultima offerta presentata dalla Juventus è di circa 17 milioni di euro, cifra considerata congrua viste le circostanze e la situazione contrattuale del giocatore.

Il club inglese riflette, ma la sensazione è che l’accordo sia vicino alla fumata bianca, anche grazie ai buoni rapporti tra le parti e all’interesse del Manchester United a sfoltire l’organico in vista del nuovo progetto tecnico.

La strategia bianconera: riscatto di Conceição e cessione di Nico Gonzalez per liberare spazio

Parallelamente, la Juventus sta definendo altre operazioni in entrata e in uscita. È stato raggiunto l’accordo per il riscatto definitivo di Francisco Conceição, protagonista in positivo nell’ultima stagione. Il portoghese resterà a Torino, ma potrebbe avere un ruolo da alternativa proprio a Sancho nel tridente offensivo.

Per far spazio in rosa (e a bilancio), la Juventus sta cercando acquirenti per Nico Gonzalez, considerato fuori dal progetto tecnico. La sua cessione potrebbe garantire una plusvalenza utile anche per facilitare l’investimento su Sancho e mantenere l’equilibrio del monte ingaggi.

Francois Modesto e la nuova Juventus: velocità, tecnica e rilancio internazionale

Dietro le quinte di questa operazione c’è il lavoro di Francois Modesto, nuovo direttore tecnico della Juventus, arrivato con l’obiettivo di rinnovare la rosa mantenendo competitività e sostenibilità. Il profilo di Sancho rientra perfettamente nella strategia: un talento internazionale con margini di crescita, voglia di riscatto e appeal mediatico.

Con l’arrivo di Sancho, la Juventus mira anche a rilanciarsi a livello europeo, tornando protagonista in Champions League e aumentando il valore del proprio brand nel mercato globale, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove il nome di Sancho è già ben conosciuto.