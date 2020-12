Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: calendario, date, orari, canali diretta TV e streaming partite Italia

Qualificazioni Mondiali 2022 Italia, gli azzurri sono nel gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Lituania e Bulgaria. Le date, gli orari e dove vedere i match di qualificazioni per Qatar 2022. I match di qualificazione si giocheranno nel periodi tra marzo e novembre del 2021 alle ore 20:45 e saranno trasmessi sulla Rai .

Girone sicuramente abbordabile quello per l‘Italia in vista delle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri finiscono nel girone C insieme ad Irlanda, Lituania , Svizzera e Bulgaria. Sembrerebbe apparentemente un girone a due dove Italia e Svizzera si giocano il primato e anche la qualificazione. Roberto Mancini e Gabriele Gravina ci vanno cauti: la Svizzera è un avversario ostico e da non sottovalutare. Ma anche gli elvetici dovranno preoccuparsi dell’Italia, ha affermato il tecnico.

Ancora dubbi da sciogliere per la squadra dei Mondiali. La squadra per l’Europeo non era ancora stata decisa ma per il CT azzurro ci sono altri giocatori da tenere in considerazione. Tra questi c’è sicuramente l’esplosione di Mattia Zaccagni che sta facendo molto bene con l’Hellas Verona. Il tecnico spera anche di poter recuperare Nicolò Zaniolo che è reduce da diversi infortuni. Mancini dovrà lavorare nei prossimi mesi e scegliere gli azzurri con cui dovrà giocare.

L’Italia, dopo la sciagurata annata della mancata qualificazione in Russia 2018, vuole ritornare nella massima competizione europea ma per farlo deve passare prima il girone C. Dopo un girone di qualificazione per gli Europei stra dominato con 30 punti, gli azzurri puntano anche ai Mondiali di Qatar. Quest’ultimi saranno i primi mondiali a giocarsi durante il periodo invernale.

Di seguito tutti i gironi di qualificazione:

A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Far Oer, Moldavia

G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein

Qualificazioni mondiali 2022 Italia, orari e date delle partite degli azzurri

Le partite di qualificazione ai mondiali si giocheranno tra marzo e novembre del 2021. Gli azzurri esordiranno prima in casa con l’Irlanda del Nord e poi due trasferte in Bulgaria e in Lituania. I due big match contro la Svizzera si giocheranno il 5 settembre e il 12 novembre 2021. Le partite si svolgeranno alle ore 20:45 e saranno trasmesse dalla Rai.

Ecco il calendario degli azzurri nello specifico:

25 marzo 2021, Italia-Irlanda del Nord (20.45)

28 marzo 2021, Bulgaria-Italia (20.45)

31 marzo 2021, Lituania-Italia (20.45)

2 settembre 2021, Italia-Bulgaria (20.45)

5 settembre 2021, Svizzera-Italia (20.45)

8 settembre 2021, Italia-Lituania (20.45)

12 novembre 2021, Italia-Svizzera (20.45)

15 novembre 2021, Irlanda del Nord-Italia (20.45)

