Quali squadre hanno vinto più volte la Champions League?

Come ogni stagione di UEFA Champions League, anche quest’anno la finale è attesissima dai tifosi, che hanno già l’agenda occupata per sabato 1 giugno, data in cui si disputerà nel leggendario stadio di Wembley l’ultima partita della competizione con la Finale che vedrà di fronte il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Borussia Dortmund di Edin Terzic.

A poche giornate dalla fine del torneo, gli appassionati di tutto il mondo sembrano seguire con grande attenzione le quote Dortmund – Real Madrid, cercando affannosamente di prevedere chi sarà il vincitore per portare a casa la propria ricompensa.

La squadra favorita è senza dubbio il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in virtù del suo passato come “la più vincente tra le vincitrici del torneo”. Tuttavia, da quando la Champions è stata istituita nel 1955, molte altre squadre hanno lasciato il segno dominando la competizione per diverse stagioni.

Di seguito, vediamo quali sono i club che hanno sollevato più volte il trofeo nel corso della storia.

Real Madrid

In vetta alla classifica dei club più titolati c’è proprio il Real Madrid, con un totale di 14 trofei, 5 dei quali ottenuti in anni successivi proprio agli albori della competizione (tra il 1956 e il 1960) e altri 3 titoli consecutivi conquistati tra il 2016 e il 2018. Non è un caso che la Champions sia considerata da molti come la “roccaforte” del Real Madrid.

AC Milan

Dopo la spagnola, segue in classifica il Milan con 7 vittorie, l’ultima delle quali nel 2007 contro il Liverpool, battuto grazie alla doppietta di Inzaghi. Tuttavia, la maggior presenza del club nel torneo si è registrata durante gli anni ’80 e ’90, con tre trofei piuttosto ravvicinati, ottenuti rispettivamente nel 1989, 1990 e 1994.

Bayern Monaco e Liverpool

Bayern Monaco e Liverpool condividono il terzo posto a pari merito, con 6 trofei ciascuno, l’ultimo dei quali rispettivamente nel 2020 e nel 2019. Si tratta di due club che hanno saputo distinguersi nel panorama calcistico internazionale, l’uno (il Bayern) per la sua potenza, l’altro (il Liverpool) per il forte spirito di squadra e la sua incredibile capacità di rimontare.

Altri club memorabili

Real Madrid, Milan, Bayern Monaco e Liverpool rappresentano i top 3 – o meglio 4 – club della Champions League per numero di vittorie. Oltre a questi campioni, ce ne sono altri che si sono distinti nel corso della competizione. Tra di loro ci sono il Barcellona con 5 titoli, che specialmente sotto la guida di Pep Guardiola ha regalato agli spettatori momenti di grande calcio. E poi ancora l’Ajax, l’Inter e il Manchester United.

L’Ajax, per esempio, ha vinto il torneo ben 4 volte, facendosi conoscere per il suo gran stile di gioco. Inter e Manchester invece hanno collezionato fino ad ora 3 titoli ciascuno.

E il Borussia Dortmund?

Il Borussia Dortmund è uno di quei club che ha potuto assaporare la vittoria una sola volta nel lontano 1997, quando riuscì a sconfiggere la Juventus.

La squadra non scende in campo a Wembley dal 2013, quando ha sfiorato il secondo titolo, ma è stata battuta nel derby 2 a 1 dal Bayern Monaco. Tuttavia, le quote finale champions per quest’anno non sono ancora da considerarsi definitive.

Le precedenti finali ci hanno insegnato che la storia del calcio può essere costantemente riscritta e che la competizione è sempre aperta a sorprese e nuovi eroi!

