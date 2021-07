La pulizia dell’intestino purifica il corpo da tutte le tossine e i materiali di scarto potenzialmente nocivi per l’organismo. Scopriamo come e perché usare gli integratori per la pulizia intestinale!

Il colon (intestino crasso) e tutto l’intestino possono subire l’effetto di un accumulo di cibi industriali, farmaci, alcol e sostanze di scarto, diventando una fonte inesauribile di tossine pericolose per l’organismo.

Non a caso la pulizia intestinale viene consigliata sia per lenire o prevenire alcune problematiche che per affrontare un esame o un intervento.

Per questo l’obiettivo resta quello di eliminare quel materiale di scarto e feci che possono auto-intossicare il corpo e aprire la porta a problemi più o meno gravi.

A pensarla così è soprattutto la medicina alternativa che vede la pulizia intestinale come un toccasana anche se, salvo particolari situazioni e indicazioni, non è una pratica a cui ci si deve sottoporre per forza.

I vantaggi della pulizia intestinale

La pulizia intestinale è una pratica diventata estremamente popolare tra chi vorrebbe pulire l’intestino e dimagrire e chi vorrebbe combattere alcuni piccoli problemi (es. cellulite e acne).

Stando alla medicina alternativa, infatti, la causa di sintomi quali stanchezza, stitichezza, gonfiore addominale, flatulenza, alito cattivo, lingua biancastra e pelle ruvida può essere un intestino intasato.

In pratica imparare come pulire l’intestino in casa consente di eliminare le tossine e qualsiasi altro materiale di scarto e ritrovare il benessere.

Alla pulizia intestinale segue un sollievo dalla stitichezza, un calo dei sintomi del colon irritabile, un’energia extra, un rafforzamento delle difese immunitarie, una diminuzione di cellulite e acne, una perdita di peso e un miglioramento dell’alito.

Integratori per la pulizia intestinale

La pulizia intestinale può essere realizzata utilizzando il lavaggio intestinale casalingo tramite irrigazione oppure assumendo un integratore dal potere lassativo.

Da un lato i metodi di irrigazione consistono nell’introduzione di una grande quantità di infusi, tè e acqua nel corpo o nell’uso di una sonda da inserire nel retto per procedere con il lavaggio intestinale domestico (clistere pulizia intestinale).

Dall’altro lato, invece, le capsule e le pastiglie per pulire l’intestino aiutano a liberarsi di tossine, feci e materiali di scarto.

Va da sé che he, scegliendo l’integratore giusto e tenendo a mente cosa fare per pulire l’intestino, è possibile pulire l’intestino intasato velocemente senza troppi sforzi.

Solitamente questi prodotti contengono ingredienti dalle proprietà lassative, come per esempio fibre ricavate da avena, avena o psillio, finocchio, Aloe vera, papaia e ossido di magnesio. Tra i più efficaci per la pulizia intestinale ci sono quelli con magnesio di solfato.

Rimedi naturali

Gli integratori per la pulizia intestinale rappresentano la scelta veloce e semplificata per tornare in forma. Tuttavia, seppur con tempi più lunghi, si possono usare anche alcuni rimedi naturali.

Come fare la pulizia intestinale a casa? Prima di tutto occorre bere almeno 10-12 bicchieri di acqua al giorno per riuscire a stimolare l’eliminazione di tossine e materiali di scarto.

Tra i rimedi fai da te c’è quello della pulizia intestinale acqua e sale che sfruttano le proprietà disintossicanti della soluzione. Come pulire l’intestino con acqua e sale? Basta mescolare un cucchiaio di sale e un bicchiere di acqua, fare sobbollire e bere la miscela fredda o tiepida al mattino appena svegli.

È possibile usare anche i sali di Epsom per la pulizia intestinale miscelando un cucchiaino di sali di Epsom per uso interno in mezzo bicchiere di acqua e bevendo la soluzione a stomaco vuoto.

Un consiglio per la pulizia intestinale con rimedi della nonna è quello di bere un succo di mela fresco a inizio a giornata per favorire la peristalsi intestinale, disgregare le tossine e migliorare l’attività del fegato.

In alternativa è possibile introdurre i semi di lino nei menu in modo da sfruttare il pool di fibre, antiossidanti e Omega 3. La pulizia del colon con i semi di lino si realizza attraverso l’assorbimento dell’acqua e l’espulsione delle tossine e materiali di scarto.

Anche bere un bicchiere di acqua calda arricchita con succo di limone, sale e miele può aiutare a sollecitare l’apparato digestivo e a pulire il colon.

L’Aloe Vera si rivela uno dei migliori rimedi naturali per la pulizia del colon perché disintossica, favorisce l’evacuazione e pulisce l’intestino. Basta bere una miscela di gel di Aloe Vera e succo di limone più volte al giorno per un paio di giorni.

In realtà chi si chiede come ripulire l’intestino in modo naturale può gustare anche uno yogurt per mettere in sesto la flora batterica intestinale, stimolare la digestione e agevolare l’espulsione degli scarti.

Sì anche al consumo di alimenti ricchi di fibre in grado di ammorbidire le feci e favorire la peristalsi intestinale: frutta e verdura, frutta secca, semi e cereali.

Controindicazioni

Gli integratori per la pulizia intestinale sono sicuri e ben tollerati, ma non bisognerebbe esagerare con il loro utilizzo perché una pulizia troppo frequente potrebbe portare a vari effetti collaterali.

Esagerare con l’uso di integratori per la pulizia intestinale, infatti, porta con sé disidratazione, scompensi della flora intestinale e diarrea. L’ideale sarebbe procedere un paio di volte all’anno.

Per quanto riguarda l’uso frequente del clistere per la pulizia intestinale, invece, si rischiano nausea, vomito, senso di vertigini, infezioni, perforazioni intestinali e insufficienza renale.

È bene tenere a mente che la pulizia intestinale è controindicata in caso di diverticolite, problemi renali, malattie cardiache, morbo di Chron e colite ulcerosa.

Migliori integratori per la pulizia intestinale su Amazon

Qual è il miglior integratore per la pulizia intestinale? Semplicemente quello che risponde meglio alle esigenze personali e a eventuali sensibilità a uno o più eccipienti.

È possibile acquistare gli integratori per la pulizia intestinale in farmacia, erboristeria e online presso e-commerce affidabili come Amazon.

Amazon propone un vasto catalogo di integratori per la pulizia intestinale corredato di informazioni, recensioni e prezzi accessibili.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore per la pulizia intestinale su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

COLON Care Vegavero® | 120 capsule | con Psillio, Zenzero, Finocchio e Probiotici | Colon Irritabile, Intestino pigro e Stitichezza | 100% naturale | Vegan ⭐ BENESSERE INTESTINALE: i disturbi gastrointestinali possono portare a sintomi quali costipazione, intestino irritabile, gonfiore, flatulenza, meteorismo e diarrea. Il nostro Colon Care Complex è stato studiato per la disintossicazione intestinale e la pulizia del colon, per regolare il transito intestinale ed eliminare le tossine. Promuove il corretto metabolismo delle sostanze nutritive e - grazie al suo contenuto di probiotici - equilibra anche la flora intestinale.

🌀 100% NATURALE: il nostro è un integratore offre una combinazione unica di ingredienti di alta qualità che agiscono sinergicamente per sostenere l'equilibrio intestinale. È completamente naturale ed è a base di polvere di bucce di Psillio, una fibra solubile, estratti di Zenzero, Finocchio, Pepe di Cayenna (Capsicum annuum) e Galanga. Abbiamo anche aggiunto dei fermenti lattici probiotici (Lactobacillus acidophilus).

📍 SENZA ADDITIVI: Il nostro Colon Complex è stato eletto vincitore nella categoria "Colon Cleanse Detox" su vergleich1.de. È privo di additivi come il magnesio stearato, cellulosa microcristallina o gelatina che sono invece spesso presenti nei prodotti per la pulizia intestinale. Naturalmente, il nostro prodotto è adatto ai vegani. In una confezione: 120 capsule. Dosaggio consigliato: 2 capsule al giorno.

🌿 VEGAVERO COMPLEX: è sinonimo di prodotti unici, creati per soddisfare gli stili di vita e le esigenze quotidiane dei nostri clienti. Vi offriamo combinazione uniche di ingredienti, create con grande passione dal nostro team di esperti nutrizionisti. Sviluppiamo i nostri prodotti in base alle conoscenze mediche tradizionali ed alle scoperte scientifiche più recenti. Vegavero Complex - per noi è sinonimo di prodotti realizzati con combinazioni di materie prime naturali e di alta qualità .

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Offerta Colonsan Form. Potenziata Salugea - Integratore per l'intestino e l'eliminazione dei gas - 100% naturale con Finocchio, Tarassaco, Melissa, Malva e Zenzero - 60 capsule vegetali (apribili) Contrasta gonfiori e dolori intestinali, pesantezza, flatulenza, meteorismo, stati infiammatori e fermentativi

Favorisce il benessere intestinale e l'eliminazione dei gas

Alto contenuto di principi attivi garantito dall'uso esclusivo di estratti secchi titolati, 100% naturale, in capsule vegetali e flacone in vetro scuro farmaceutico (no plastica)

Contiene 60 capsule vegetali; la dose giornaliera consigliata è di 1-2 capsule al giorno (1 flacone copre 1-2 mesi di trattamento)

Integratore alimentare notificato al ministero della salute (n. 85778)

DETOX FORTE 12 PIANTE 100% NATURALE PER LA PULIZIA DELL'INTESTINO, 30 CAPSULE PER LA CURA DI UN MESE ✔️Detox mirato del del tratto intestinale eliminando tutti quegli agenti nocivi che si moltiplicano nell intestino fino ad arrivare alle uova depositate.

✔️Prodotto 100% Naturale che utilizza la forse delle 12 piante per ripristinare il tratto intestinale nella sua forma ottimale

✔️Normalizza il funzionamento dei sistemi digestivi

✔️ Detossinante, anti-infiammatorio, antiossidante ridonando forma e vigore al fisico che l'intestino intossicato riduce

✔️ Contiene: Chiodi di garofano, Aglio, Artemisia ,Pompelmo, Semi di zucca, Timo, Gentiana, Menta,, Finocchio, Pepe Nero, Fieno greco, Salvia. Tutte piante riconosciute per gli effetti detox e rigeneranti

Aloe Vera Succo Colon Cleanse - 1000 ml Integratore alimentare a base di foglie di aloe vera decorticate (gel sine cute)

Il prodotto contiene anche FOS (Fructooligosaccaridi) ed estratto di Liquirizia.

Non superare la dose giornaliera consigliata

Dr. Giorgini Integratore Alimentare, Colon Cleanse Pastiglie - 90 g Aiuta a tenere pulito l'intestino

Promuove la regolarità del transito intestinale

Normalizza volume e consistenza feci

Normalizza la consistenza delle feci e riequilibra la flora intestinale

Conservare il prodotto fuori dal frigorifero anche dopo l'apertura

Migliori Bookmakers AAMS