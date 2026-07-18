Pulisic vola in MLS? L’annuncio del New York City FC scuote il calciomercato del Milan

Milan - Stadiosport.it

Christian Pulisic continua a essere al centro dei desideri del calcio statunitense, specialmente dopo le prestazioni con la nazionale USA. L’ultimo affondo pubblico arriva direttamente da New York: il New York City FC ha espresso apertamente il sogno di riportare in patria l’attaccante rossonero, accendendo i riflettori sul suo futuro.

Le dichiarazioni della dirigenza americana delineano uno scenario di mercato chiaro, che si scontra tuttavia con le attuali strategie programmatiche del club di Via Aldo Rossi.

Le parole del CEO del New York City FC su Pulisic

A uscire allo scoperto è stato Brad Sims, CEO del New York City FC. Il numero uno della franchigia della Major League Soccer (MLS) non ha nascosto l’ambizione di voler tesserare il volto simbolo del calcio a stelle e strisce:

“Ci piacerebbe averlo, siamo convinti che voglia tornare a casa”

Secondo quanto riferito da Sims, il calciatore avrebbe manifestato in prospettiva l’interesse di proseguire e concludere la propria carriera nel massimo campionato americano. Tuttavia, lo stesso dirigente ha ammesso l’esistenza di un ostacolo immediato: al momento il Milan non ha alcuna intenzione di aprire a una cessione del proprio numero 11.

La situazione di Pulisic al Milan tra contratto e nuovo ciclo

L’esterno d’attacco statunitense resta un asset centrale nella rosa rossonera, nonostante un’annata caratterizzata da alcune flessioni prestazionali e da un problema fisico che ne ha frenato il rendimento sul più bello.

Il quadro attorno al giocatore si compone di tre elementi chiave:

Scadenza contrattuale: Il vincolo economico e sportivo che lega Pulisic al Milan scadrà a giugno 2027 .

Il vincolo economico e sportivo che lega Pulisic al Milan scadrà a . Il fattore Amorim: Con l’arrivo del nuovo tecnico Ruben Amorim sulla panchina del Milan, l’attaccante è chiamato a trovare la collocazione tattica ideale all’interno dei nuovi schemi della squadra.

Con l’arrivo del nuovo tecnico Ruben Amorim sulla panchina del Milan, l’attaccante è chiamato a trovare la collocazione tattica ideale all’interno dei nuovi schemi della squadra. Status internazionale: La centralità mediatica e tecnica di Pulisic negli Stati Uniti rende il suo cartellino altamente strategico sia per il Milan, in ottica di brand globale, sia per i club della MLS che cercano un uomo-copertina.

La posizione del club rossonero

Se da un lato il richiamo di “casa” e della MLS rappresenta un’opzione concreta per il futuro a lungo termine del giocatore, la risposta della dirigenza milanista per la sessione di mercato in corso è rigida. Pulisic viene considerato un elemento importante per l’attacco e, a meno di offerte fuori mercato ed economicamente irrinunciabili, la società intende rispettare i piani tecnici concordati con lo staff di Amorim.