PSG: Galtier accusato di razzismo

Una vera bufera mediatica è arrivata dalla Francia e ha coinvolto l’attuale tecnico del PSG, Christophe Galtier che sarebbe accusato di razzismo nei confronti di giocatori di colore e musulmani. Una accusa confermata da RMC Sport che ha avuto modo di accedere all’email inviata dell’allora direttore generale del Nizza, Julien Fournier, alla dirigenza del club, che spiegherebbe i reali motivi dell’allontanamento del tecnico transalpino nel stagione 2021-22 . Una email resa pubblica dai media francesi che inchioderebbe l’ex tecnico del Nizza Galtier, che in passato si è sempre difeso da queste accuse di razzismo.

PSG: inchiesta interna avviata

Il tecnico Galtier molto probabilmente a fine stagione dovrà lasciare il club di Parigi. I risultati non conciliano con le aspettative della dirigenza del PSG, non basta vincere la Ligue 1 per meritarsi la conferma soprattutto in considerazione dell’eliminazione agli ottavi in Champions League che ha portato malumori e polemiche nello spogliatoio. Sempre secondo RMC Sport la società del PSG ha aperto un inchiesta per capire la fondatezza di queste accuse, qualora fossero confermate, scatterebbe l’esonero immediato. L’emittente aggiunge che se la società fosse stata a conoscenza del vero allontanamento dal Nizza, molto probabilmente non lo avrebbero mai ingaggiato. Anche i tifosi parigini si sono schierati con la società e a gran voce hanno chiesto chiarezza. Per un amore mai sbocciato che rischia di finire nei peggiori dei modi.

Al Khelafi, presidente del Psg. Fonte: Wikipedia.

PSG: Galtier si difende: “Mai discriminato i giocatori del Nizza”

Un accusa pesante, più dell’eliminazione in Champions League e di altre sconfitte. Il tecnico del PSG Galtier travolto mediaticamente ha deciso di reagire tramite il suo avvocato affermando la sua totale estraneità, contestando con fermezza di non aver discriminato nessun giocatore del Nizza, e di essere stupefatto del contenuto ingiurioso e diffamatorio della email del suo ex direttore sportivo Fournier.