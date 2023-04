Caos PSG: crisi Galtier e Mbappé contro la campagna abbonamenti

PSG: Caos totale, Galtier deve risollevare la squadra dall’attuale crisi mentre, Mbappé si scaglia contro il video promozionale promosso dal club per la prossima campagna abbonamenti 2023/2024.

PARIS, FRANCE – DECEMBER 28: Kylian Mbappe of PSG celebrates his winning goal at 2-1 on a penalty kick during the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain (PSG) and RC Strasbourg Alsace (RCSA) at Parc des Princes stadium on December 28, 2022 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

Dopo le ultime due sconfitte subite dal PSG in campionato contro Rennes e Lione, il campionato francese si è riaperto del tutto con Lens e Marsiglia che si sono portati a solo 6 lunghezze dai parigini. Il tecnico francese Galtier ha riconosciuto in una recente intervista ha riconosciuto la sua parte di responsabilità in merito alla crisi che attanaglia momentaneamente il PSG. I parigini dovranno assolutamente puntare al successo nella prossima partita di campionato contro il Nizza per uscire dalla spirale negativa, come detto dallo stesso tecnico francese.

Come se non bastasse è scoppiato anche il dopo le parole mosse dall’attaccante francese, Kylian Mbappé, contro il video promozionale della campagna abbonamenti del club in vista della prossima stagione di Ligue 1 2023/2024. Video che non sarebbe stato apprezzato dalla stella francese nel quale appare assoluto protagonista e dove non appaiono giocatori come Messi e Neymar, il cui futuro sembra sempre più lontano da Parigi.

Il fatto di essere stato la principale immagine sfruttata nel video da parte del club non è andato giù al campione francese, che con un post sui propri social ha mostrato tutto il suo dissenso in merito all’accaduto “Ho appena preso parte alla visione della campagna abbonamenti del club per la prossima stagione 23/24. Non sono stato minimamente informato del fine della mia intervista con il mio interlocutore. Credevo che la mia fosse una semplice intervista invece di una giornata di marketing del club. Non sono assolutamente d’accordo con il video pubblicato. Questo è uno dei motivi per i quali mi batto per i diritti d’immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è il Kylian Saint-Germain.

Questione che, dunque, rischia di assottigliare ancora di più i già delicatissimi rapporti tra la stella francese e il club parigino che, proprio la scorsa estate, erano giunti all’accordo per un prolungamento di contratto fino al 2024 con opzione per il 2025 dopo un ampio tira e molla. Mbappé potrebbe decidere, quindi, di non arrivare ad un ulteriore prolungamento di contratto e andare in scadenza di contratto tra poco meno di un anno.