PSG, caso Messi: sospeso per 2 settimane! Sarà addio?

PSG: Messi sospeso per due settimane dal club parigino per un viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dalla società francese, l’addio del calciatore argentino dalla capitale francese sembra essere sempre più vicino.

Non c’è pace in casa PSG che dopo aver fatto i conti con la clamorosa sconfitta casalinga contro il Lorient per 1-3, che di fatto non permette al club parigino di mettere una seria ipoteca sul campionato, arriva anche la notizia che Lionel Messi sarebbe stato escluso per due settimane dalla società a causa di un viaggio in Arabia Saudita, non autorizzato dal club.

Tutto sarebbe nato nei giorni antecedenti al match contro il Lorient, quando l’attuale tecnico del PSG, Galtier, avrebbe di fatto promesso ai propri calciatori due giorni di riposo in caso di successo casalingo, che avrebbe portato il Psg a +8 dalla seconda, così non è stato e dopo la debacle contro il Lorient il neocampione del mondo Lionel Messi avrebbe comunque deciso di prendersi il proprio giorno di riposo, concedendosi un viaggio in Arabia Saudita e non presentandosi alla seduta di allenamento in programma il giorno dopo la partita. La questione non sarebbe andata per niente giù alla società francese, la quale è giunta alla conclusione di escludere il proprio attaccante dalla rosa per ben due settimane, Messi non potrà, dunque, né allenarsi né prender parte alle gare contro Troyes e Ajaccio.

Questa vicenda si va, dunque, ad aggiungere ai numerosi contrasti che il campione argentino ha avuto nel corso della sua permanenza a Parigi con i tifosi francesi. L’amore tra Messi e il PSG non sembra essere mai realmente sbocciato del tutto e la trattativa per il prolungamento contrattuale dell’argentino, che attualmente ha un contratto fino a giugno 2023, sembra essere sempre più lontana.