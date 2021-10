Pronostico Zenit-Juventus, 20-10-2021, 3^ giornata UEFA Champions League

Pronostico e Migliori Quote di Zenit San Pietroburgo Juventus, 3° Giornata Champions Leaugue – 20 Ottobre 2021 ore 21:00

Per la 3° Giornata della fase a gruppi della UEFA Champions League, e nello specifico per il gruppo H, la banda di Max Allegri va a far visita allo Zenit San Pietroburgo di Sergej Semak.

Si gioca allo “Stadio San Pietroburgo”, quello che Sabato 28 Maggio 2022, ospiterà la Finalissima della competizione.

La partita Zenit – Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta Streaming su Amazon Prime Video che ha acquisito i diritti per la messa in onda del big match di Champions League di una squadra italiana del mercoledì.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo.

Guarda su Prime Video Zenit – Juventus in Diretta Streaming. Registrati Ora

Chi invece ha già usufruito del mese gratuito può rinnovare l’abbonamento al costo di 3,99 euro al mese o 36€ all’anno e beneficiare di tutti i diritti e promozioni offerte da Amazon oltre che della visione dei contenuti di Prime Video.

Lo Zenit è reduce da 2 sconfitte consecutive nel campionato russo, entrambe per 2-1, contro Soci e Arsenal Tula, che poi sono anche le prime due sconfitte subite dalla banda di Semak in un campionato russo sin qui dominato.

In Champions situazione tranquilla, con la bella vittoria 4-0 contro il Malmo seguita alla sconfitta di misura e con buona prestazione in casa dei Campioni in carica del Chelsea, solo 1-0.

Juve che dal canto suo sembra aver ritrovato la giusta forma.

Reduce dalle prime 7 gare utili della sua stagione, consecutive, 6 delle quali vittorie, le ultime 5 delle quali consecutive e, dulcis in fundo, le ultime 3 tutte per 1-0.

Il ‘corto muso’ tanto decantato da Allegri sembra, insomma, star dando i suoi frutti.

Zenit – Juventus in Diretta esclusiva su Prime Video

Guarda su Prime Video Zenit – Juventus in Diretta Streaming. Registrati Ora

Pronostico e migliori quote Zenit-Juventus:

Pronostico complicato.Si tratta di due squadre sotto molti aspetti simili.

Entrambe hanno la tendenza a giocare accorte, compattandosi e ripartendo nei momenti opportuni, sfruttando il bilanciamento delle avversarie.

Bianconeri dati per favoriti, come c’era da aspettarsi.

La quota massima per il segno 1 è il 2.9 di William Hill, il 2.2 di 888Sport è invece la quota massima per il segno 2.

Per via delle premesse di cui sopra, plausibile un Un2.5, 1.65 la quota StanleyBet.

No gol a 1.95 con la medesima agenzia. Per i più audaci, non male lo 0-2 esatto, che paga 11 volte la posta.

Probabili formazioni Zenit-Juventus:

ZENIT (4-3-3) la probabile formazione: Kritsyuk; Sutormin, Chsityakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho. All.: Semak

JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All.: Allegri

Precedenti e statistiche Zenit-Juventus:

Esistono 2 precedenti, sempre in UEFA Champions League e sempre doppia sfida nella fase a gironi.

L’unico precedente in Russia, il 25 Novembre 2008, terminò con un pari senza gol, nonostante il dominio della Juve di Ranieri.

All’andata il 17 Settembre 2008 nel vecchio Olimpico di Torino bianconeri vincenti 1-0 con strepitoso calcio piazzato vincente di Alex Del Piero. Ad oggi unico gol in sfide fra le due squadre.

Migliori Bookmakers AAMS