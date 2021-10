Pronostico Roma-Napoli, 24-10-2021, 9^ giornata Serie A

Questa Domenica 24-10-2021 è già nella storia per l’elevata densità di big match in tutta Europa.

Roma-Napoli delle ore 18 si unisce decisamente bene alla giostra.

Big match che infiamma una 9^ giornata di Serie A che peraltro si chiuderà coi botti, con il Derby d’Italia Inter-Juve.

Anche Roma-Napoli è a suo modo un Derby, il famigerato Derby del Sole.

Una supersfida fra due squadre con obiettivi diversi ma convergenti.

I giallorossi di José Mourinho devono rimettersi in carreggiata dopo due KO consecutivi in stagione, l’ultimo piuttosto pesante, lo storico 6-1 in casa del Bodo/Glimt alla terza giornata di UEFA Europa Conference League.

Sconfitta storica specie per Mou, che mai aveva subito 6 gol in carriera !

Roma che deve recuperare terreno anche in campionato, per sfatare un tabù: finora sempre sconfitta negli scontri diretti contro le big, due su due, il Derby prima e la Juve poi.

Partenopei invece gasati dalla prima vittoria europea dell’era Spalletti, il 3-0 al Legia Varsavia in Europa League, e desiderosi di proseguire la marcia trionfale in campionato, 8 vittorie su 8, capolisti e unici a punteggio pieno.

Sfida amarcord per il tecnico dei campani, Luciano Spalletti, grande ex tecnico giallorosso.

Pronostico e migliori quote Roma-Napoli.

I bookmakers danno comunque per favorito il Napoli capolista, StanleyBet quota il segno 2 a 2.40 e il segno 1 a 2.85.

La Roma avrà tanta voglia di rivalsa dopo le due sconfitte consecutive in stagione, 1-0 in casa Juve e la clamorosa sestina subita in Norvegia.

Di contro dall’altra parte un Napoli che vorrà mantenere la leadership del torneo ma che sarà affaticato dai carichi supplementari di Coppa, dopo il 3-0 ai polacchi, primo successo internazionale dell’Era Spalletti.

La sensazione è che i partenopei possano subire il 1° stop in campionato.

Il No Gol a 2.47, Un2.5 a 2.19, per chi vuol rischiare un risultato esatto, 2-0 paga 17 volte la posta, tutte quote “StanleyBet”.

Probabili formazioni Roma-Napoli.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

Precedenti e statistiche Roma-Napoli.

Come anticipato Roma reduce dai due KO consecutivi, l’ultimo pesantissimo in Conference League 6-1 in Norvegia, cme anticipato la sconfitta peggiore della carriera di Mourinho.

Napoli invece reduce dallo splendido tris al Legia, 1° success europeo con Spalletti in panca, gol di Insigne, del solito Immenso Osimhen – 9 gol in 10 partite stagionali – e di Politano.

182 in totale i Derby del Sole in tutte le competizioni, 68 vittorie giallorosse, 56 napoletane, 58 pari.

153 i precedenti in campionato, 52 vittorie giallorosse, 48 napoletane, 53 pari.

Ultimo precedente vinto dai partenopei, 0-2 all’Olimpico lo scorso 21 Marzo 2021, doppietta di Dries Mertens, il miglior bomber in assoluto nelle sfide fra Roma e Napoli, ben 9 gol.

Ultimo successo giallorosso il 2 Novembre 2019, 2-1 con reti di Zaniolo, Veretout su rigore e Milik.

