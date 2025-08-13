Pronostico di PSG – Tottenham Supercoppa Europea 2025

La stagione calcistica europea 2025-26 si apre con una sfida di altissimo livello: Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur si affrontano a Udine nella Supercoppa UEFA mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 21:00.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo un’annata intensa, coronata rispettivamente con la Champions League e l’Europa League.

Un PSG da record a caccia di un nuovo titolo

Il 2024-25 resterà scolpito nella storia del club parigino. La squadra di Luis Enrique ha centrato un clamoroso quattro titoli stagionali, vincendo Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions e, soprattutto, la prima Champions League della propria storia.

Un traguardo storico, che ha permesso al PSG di raggiungere il Marsiglia nell’esclusivo club delle francesi campioni d’Europa.

Il trionfo è arrivato in maniera roboante, con il 5-0 rifilato all’Inter nella finale di Monaco di Baviera, record assoluto per margine di vittoria in una finale di Champions. L’unico neo dell’anno è stata la sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea (3-0), che ha negato la possibilità del “quintuplo”.

Il PSG non ha disputato amichevoli estive, avendo chiuso la scorsa stagione meno di un mese fa nella Finale del Mondiale per Club persa contro il Chelsea a New York e si presenterà alla sfida con un gruppo rodato e quasi al completo.

Tottenham, nuova era con Thomas Frank

Gli Spurs hanno vissuto una stagione dalle due facce: la vittoria dell’Europa League ha interrotto un digiuno di 17 anni senza trofei, ma il 17° posto in Premier League è costato la panchina ad Ange Postecoglou, sostituito da Thomas Frank.

Il precampionato ha visto sei amichevoli, con un buon rendimento fino alla pesante sconfitta per 4-0 contro il Bayern Monaco. In evidenza la vittoria nel derby amichevole con l’Arsenal a Hong Kong, ma la sfida contro il PSG sarà il vero test per capire il livello della squadra prima dell’esordio in campionato contro il Burnley.

Quella di Udine sarà la prima partecipazione degli Spurs alla Supercoppa UEFA, mentre per il PSG si tratta di un’occasione per riscattare il pesante ko contro la Juventus nel 1996-97.

Formazioni Ufficiali di PSG – Tottenham:

PSG: Luis Enrique può contare sulla rosa quasi al completo. In porta dovrebbe partire Lucas Chevalier, nuovo acquisto in sostituzione di Donnarumma, vicino all’addio. Willian Pacho e Lucas Hernandez rientrano dopo la squalifica, mentre Joao Neves è out per due giornate per squalifica FIFA.

Tottenham: assenze pesanti per Frank, che perde James Maddison per gran parte della stagione a causa della rottura del crociato. Fuori anche Dejan Kulusevski e Radu Dragusin, mentre Dominic Solanke e Destiny Udogie restano in dubbio e probabilmente non saranno della partita.

PSG (4-2-3-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha; Doué, Barcola, Kvaratskhelia; Dembélé. All. Luis Enrique

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Spence; Richarlison. All. Frank

Analisi tattica

Il PSG si affida alla sua inarrestabile catena offensiva, con la velocità di Dembélé e la tecnica di Kvaratskhelia per sfruttare gli spazi sulle corsie. Il centrocampo parigino ha fisicità e qualità, con Vitinha e Zaire-Emery pronti a dettare i tempi.

Il Tottenham, privo di alcuni titolari chiave, punterà su un blocco difensivo compatto e transizioni rapide, cercando di sfruttare la velocità di Johnson e la fisicità di Richarlison. Tuttavia, il divario tecnico appare evidente e la pressione costante del PSG potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia inglese.

Pronostico PSG – Tottenham:

Il gap qualitativo e di condizione tra le due squadre è marcato. Il PSG ha dimostrato nella scorsa stagione di saper dominare anche contro club di Premier League, mentre il Tottenham è in piena fase di costruzione sotto la guida di un nuovo tecnico. La previsione è di un match controllato dai francesi, con poche possibilità di sorpresa.

Pronostico: Paris Saint-Germain 3-0 Tottenham Hotspur.