Pronostico PSG-Juventus, 06-09-2022, 1^ giornata gruppo H UEFA Champions League

Inizia con i fuochi d’artificio l’avventura europea stagionale della Juventus.

Martedì 06-09-2022, per la 1^ giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, per il gruppo H, i bianconeri di Max Allegri vanno al “Parco dei principi” di Parigi a far visita al Paris Saint-Germain di Christophe Galtier-tecnico debuttante assoluto in Champions da primo allenatore di una squadra.

La Juve dovrà insomma vedersela contro il dream team dei vari Mbappé, Messi, Neymar...

Una sfida che non si disputava ormai da più di 25 anni, quantomeno a livello ufficiale.

Sfida stellare quindi per una Juve che non attraversa un momento di ottimo stato di forma.

Bianconeri ancora imbattuti in stagione dopo 5 partite, tutte in campionato, ma ancora senza un vero e proprio stile di gioco, con diversi problemi di impostazione oltre che di finalizzazione, e con una formazione ancora non al completo, con le assenze del lungodegente Chiesa e del figliol prodigo Pogba.

Ma con un blocco proprio di ex parigini che potrebbe farsi trovare pronto: si tratta di Rabiot -che sembra essersi ritrovato – e dei nuovi arrivati Di Maria -ottimo inizio – e Paredes-un pò meno.

Dall’altra parte i bianconeri troveranno un PSG che sta già giganteggiando in questa stagione: ha già vinto un trofeo, la Supercoppa di Francia in apertura di stagione, e ha vinto 6 partite su 7 finora – bloccato solo dal pari contro il Monaco in campionato.

Juve che, come detto, finora non ha ancora perso in stagione, ma ha pareggiato troppo, 3 volte su 5 gare tutte in campionato.

In parità in particolare finora tutte le trasferte affrontate dai bianconeri, 2 su 2, senza gol in casa della Sampdoria e 1-1 nell’ultimo impegno stagionale in casa della Fiorentina.

Dove non è bastato il gol del vantaggio dopo neanche 10 minuti di Milik, subito in rete alla prima da titolare, viola in parità prima della mezz’ora con Kouamé.

Al termine di una prestazione piuttosto scialba, che tuttavia è facile da giustificare come una sorta di pretattica da parte dei bianconeri e in particolare di Allegri, per preservare risorse umane ed energetiche in vista proprio del debutto in Champions con i parigini.

PSG che dal canto suo, proprio dopo il pari 1-1 in casa contro il Monaco, ha infilato 2 belle vittorie esterne consecutive, entrambe 0-3, contro Toulouse e Nantes.

Nell’ultima partita in particolare a segno 2 volte Mbappé e poi Nuno Mendes.

Si tratta, di fatto, della prima sfida in assoluto fra le due squadre nella coppa dalle grandi orecchie.

Come finirà ? Riuscirà, contro una formazione dall’elevanta propensione offensiva come il PSG, la strategia conservativa di una Juve che, se ha un pregio, è quello di essere molto brava a chiudersi e rischiare poco ?

Pronostico e migliori quote PSG-Juve.

Si tratta di un pronostico di interpretazione non del tutto lineare, se così si può dire.

I bookmakers rilasciano giudizi impietosi, dando come quota massima il segno 1 solo ad 1.42 con “Novibet” e il segno 2 addirittura a 8.5 con “888.it“, mentre il pari è dato a 5.5 da “Snai“.

Insomma, a livello generale, le agenzie di scommesse danno poca speranza alla Juventus.

E certamente, quantomeno sulla carta, l’ago della bilancia sembra pendere decisamente a favore dei parigini.

Quei 3 là davanti, il trio formato da quello che è attualmente il miglior talento calcistico al Mondo, Mbappé, fiancheggiato da quello che è uno dei due ex migliori al Mondo, Messi, a suggellare un giocatore criticatissimo ma certamente valoroso, Neymar, insomma, son 3 che fanno decisamente paura.

Rimangono dei dettagli statistici che fan sorridere i bianconeri:

il PSG addirittura non ha mai battuto la Juve in gare ufficiali !

Juve che ha perso solo una delle sue ultime 10 trasferte francesi, contro il Lione 2 anni fa, poco prima della pandemia;

In più, come detto, i bianconeri hanno una buona capacità di chiudersi, accorciarsi, e di conseguenza limitare i rischi.

Ma bisogna vedere quanto ciò possa funzionare, contro una squadra come il PSG, che coniuga superlativa tecnica individuale ad esplosività agonistica.

Per chi volesse credere in una sconfitta quantomeno onorevole da parte dei bianconeri, magari con un guizzo nel finale di un match giocato appunto molto accorto dai bianconeri – vedasi PSG-Real, andata degli ottavi della scorsa stagione, gol in extremis di Mbappé quasi allo scadere- possiamo suggerire o una combo 1 + GG, a 2.75, o anche vittoria parigina con un gol di scarto, a 3.90, quote Stanleybet.

Per chi invece vuole credere in una Juve dignitosa, che riesca a giocare un buon match di contenimento e magari strappare un pareggio anche con gol, il GG è a 1.74, e la combo X + GG è molto ben quotata, a 6.80, sempre quote Stanleybet.

Probabili formazioni PSG-Juve.

Probabile formazione Psg (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Christophe Galtier

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Rabiot, Paredes, Locatelli; Kostic, Vlahovic, Di Maria. All. Massimiliano Allegri

Precedenti e statistiche PSG-Juve.

Come anticipato, un dato statistico è decisamente rilevante: il PSG non ha mai battuto la Juventus in gare ufficiali !

8 precedenti, 6 vittorie bianconere e 2 pareggi, 17 gol bianconeri e soli 6 parigini.

Spiccano in particolare gli ultimi 2 precedenti, la doppia sfida di Supercoppa europea stagione 1996/97, risalente, come anticipato, ormai a più di un quarto di secolo fa.

All’andata, al “Parc des Princes”. Mercoledì 15 Gennaio 1997, la Juve di Lippi demolì il PSG allora allenato da Ricardo Gomes, netto 1-6 che di fatto mise un’ipoteca sulla vittoria della coppa.

Porrini, 2 volte Padovano, Ferrara, Lombardo e Nicola Amoruso gli autori delle reti juventine, di Raì su rigore il gol della bandiera parigina.

La gara di ritorno rimane, ad oggi, l’ultima sfida ufficiale fra i due club.

Mercoledì 5 Febbraio 1997, a Palermo, i bianconeri vinsero di nuovo, 3-1, decisero la doppietta dell’allora astro nascente Alex Del Piero e il gol di Vieri su assist dello stesso Pinturicchio, in mezzo sempre Raì e sempre su rigore rese meno pesante il passivo dei parigini.

Un altro dato statistico già anticipato: le due squadre si affrontano per la prima volta nella massima competizione europea.

Finora, a parte la sopra citata Supercoppa UEFA, solo sfide nella vecchia Coppa delle Coppe e nella vecchia Coppa UEFA.

Infine, il bilancio in sfide parigine è di 4 gare, 1 pari – 2-2 nel primo precedente, Coppa Coppe nel 1983 – e 3 vittorie bianconere.

Prima del sopra citato fragoroso 1-6, due vittorie entrambe 0-1, decise Rui Barros nell’andata del 2° turno di Coppa UEFA Mercoledì 17 Ottobre 1989, e Roberto Baggio nella semifinale di ritorno di Coppa UEFA Giovedì 22 Aprile 1993.

Un altro dato statistico quindi salta all’occhio: ogni qual volta i bianconeri hanno affrontato i parigini in un qualunque ambito, alla fine han sempre vinto il trofeo in questione: Coppa Coppe 1984, le 2 coppe UEFA 1990 e 1993 – le ultime due bianconere – e la supercoppa UEFA 1997 !