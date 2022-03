Pronostico Milan-Inter, 01-03-2022, semifinale andata Coppa Italia

Inizia il mese di Marzo ed è tempo di semifinali di Coppa Italia.

E che semifinali, di lusso proprio !

Si comincia con il 3° di quelli che saranno perciò 4 Derby della Madonnina in questa stagione.

Martedì 01-03-2022, ore 21, si disputa la semifinale di andata della Coppa Nazionale, con il Milan di Stefano Pioli che ‘ospita’ l’Inter di Simone Inzaghi, derby casa rossonera, giustappunto.

La sfida milanese infinita dopo i 2 derby di campionato già disputati.

Per entrambe le formazioni è un momento particolare, piuttosto complicato.

Entrambe han perso terreno in campionato nella corsa scudetto.

I rossoneri han steccato le ultime due, pareggiando contro Salernitana e Udinese.

I nerazzurri addirittura non vincono in campionato dal 22 Gennaio, sofferta vittoria contro il Venezia, poi addirittura 4 gare di campionato senza vittorie, con 2 sconfitte, striscia negativa aperta proprio con la sconfitta nel derby di ritorno in campionato.

Per entrambe serve uno scossone, come finirà ?

Pronostico e migliori quote Milan-Inter.

Pronostico quanto mai complicato.

Come detto entrambe le squadre attraversano un periodo scarico sul piano fisico e mentale.

I bookmakers danno tuttavia sempre i nerazzurri per favoriti, data la maggiore continuità di risultati dei mesi precedenti e, in generale, la rosa di livello sostanzialmente superiore.

La quota massima per il segno 1 è addirittura il 3.4 di “Snai“, per il segno 2 abbiamo il 2.36 di “Marathon Bet“.

Una cosa è certa: sarà battaglia !

Nessuna delle due tirerà indietro la gamba o cercherà di coprirsi.

Possiamo aspettarci gol da ambo le parti.

GG a 1.70, Ov2.5 a 1.87, il pari con gol a 4.30, il pari con Ov2.5 / Ov3.5 a 12, quote Stanleybet

Probabili formazioni Milan-Inter.

MILAN (4-2-3-1) La probabile formazione: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calanhoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Precedenti e statistiche Milan-Inter.

Sarà il assoluto il Derby della Madonnina numero 302, contando anche le sfide non ufficiali.

Il bilancio parla di un leggero vantaggio rossonero con 114 vittorie contro le 108 interiste, 79 i pareggi.

Nella doppia sfida di campionato un pari e una vittoria rossonera.

All’andata lo scorso 7 Novembre 2021 in casa Milan una sfida al cardiopalma decisa tutta nel primo tempo, con il rigore realizzato dal grande ex Calhanoglu -1° gol in un derby – all’11’ e il definitivo pari rossonero con l’autorete di De Vrij 6 minuti dopo, poi un altro penalty che Tatarusanu ha parato a Lautaro.

Al ritorno lo scorso 5 Febbraio dominio Inter per un’ora con annesso vantaggio di Ivan Perisic prima che Giroud di scatenasse nella ripresa con la fulminante doppietta che in 3 minuti ribaltò il risultato.

Le due squadre si affrontano in Coppa Italia per il 2° anno consecutivo.

Lo scorso 26 Gennaio 2021 ci fu il quarto di finale in gara secca, Derby casa Inter ricordato più per il duello rusticano tra titani Ibrahimovic – Lukaku – peraltro entrambi in gol nel 2-1 interista finale, con la punizione vincente di Eriksen in pieno recupero – che per ragioni calcistiche.

Peraltro sono 25 i precedenti in Coppa Italia, e anche qui il Milan è leggermente in vantaggio, 10 vittorie a 8, naturalmente 7 i pari, 34 gol rossoneri, 24 quelli interisti.

Fra questi precedenti anche una Finale, nel 1977, vittoria 2-0 del Milan di Nereo Rocco sull’Inter di Giuseppe Chiappella, in gol Maldera III e Braglia, entrambi nella ripresa.

