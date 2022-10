Pronostico Milan – Chelsea, 11-10-2022, 4^ giornata UEFA Champions League

Un altro big match infiamma la due giorni di UEFA Champions League.

Martedì 11-10-2022, il Milan Campione d’Italia di Stefano Pioli ospita a San Siro il nuovo Chelsea di Graham Potter per la 4^ giornata del gruppo E.

I rossoneri cercano conferme dopo la superba prestazione contro la Juventus oltre alla rivincita dopo la rovinosa sconfitta di “Stamford Bridge” nella gara di andata.

La grande prova contro i bianconeri, con il 2-0 sancito da Tomori e Brahim Diaz, ha ridato linfa vitale ad un ambiente destabilizzato.

Ma che non ha mai visto crollare le proprie certezze, neanche dopo la prima sconfitta stagionale, in casa contro il Napoli, sconfitta peraltro arrivata in maniera totalmente immeritata.

La vittoria contro la Juve è stata impreziosita anche dal fatto di avere ancora tante assenze.

Per i Blues la cura Potter sembra iniziare a funzionare, sono reduci da 3 vittorie di fila, 1-2 esterno nel derby contro il Crystal Palace e i due 3-0 consecutivi, contro gli stessi rossoneri in Champions e contro il Wolverhampton nell’ultima di campionato.

Entrambe le formazioni cercano punti in chiave qualificazione, essendo appaiate a quota 4.

Come detto all’andata Blues vincenti con un netto 3-0, Wesley Fofana, il grande ex di turno Pierre-Emerick Aubameyang e Reece James i fautori del successo.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Milan-Chelsea

Altro pronostico difficile da decifrare.

Come anticipato si tratta di due squadre che attraversano un ottimo momento di forma fisica e mentale.

Soprattutto due squadre che stanno risalendo la china dopo rispettivi periodi di incidenti di percorso.

E devono darsi battaglia, essendo appaiate a 4 punti, indi entrambe aventi bisogno di preziosi punti qualificazione.

Insomma, da aspettarsi una sfida molto combattuta.

I bookmakers premiano l’attuale momento rossonero, segno 1 a 1.8 con “Sisal.it“, e il segno 2 a 4.75 con “888sport“.

Sarà, ripetiamolo, una partita combattuta, e le possibilità sono buone di vedere un match in cui le due formazioni si annullino a vicenda, proponendo stili di gioco accorti o, al più, ribadendo ma rigettando i rispettivi attacchi avversari.

GG a 1.73, supponendo non molti gol, Un3.5 a 1.32, non male la combo pari + Under, che sia 2.5 o 3.5, in entrambi i casi quotata a 4.40, entrambe quote “Stanleybet“.

Probabili formazioni Milan-Chelsea.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Probabile formazione Chelsea (3-5-2): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Mount, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Havertz, Sterling. All. Potter

Precedenti e statistiche Milan-Chelsea.

Non c’è una grande storia nei precedenti fra le due formazioni, 3 sfide, tutte in fase a gironi di Champions, con 1 vittoria del Chelsea – nella gara di andata – e due pareggi.

Unico precedente a San Siro terminato 1-1 nella 5^ giornata del girone H dell’edizione 1999/2000, deciso tutto in 3 minuti, al 74′ il vantaggio del Milan di Alberto Zaccheroni con Oliver Bierhoff, al 77′ Dennis Frank Wise segnò il definitivo pari del Chelsea di Gianluca Vialli.