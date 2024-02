Pronostico Inter-Juventus, 04-02-2023, 23° Giornata di Serie A

Pronostico Inter-Juventus, match valido per la 23° giornata di Serie A, domenica 4 Febbraio ore 20:45

Pronostico Inter-Juventus, 23° turno della Serie A 2023/24

L’Inter di Simone Inzaghi è tornata in testa alla classifica, dopo la ventidueesima giornata di Serie A, in cui ha battuto con un secco 0-1 la Fiorentina. Trasferta insidiosa per la truppa nerazzurra, con un calcio di rigore fallito dai viola che avrebbe potuto cambiare il risultato finale.

Nonostante le difficoltà, il team milanese ha dimostrato di essere molto unito, solidale e coeso. Hanno imparato ad avere maggiore forza dalle difficoltà. 54 punti dopo 21 partite disputate, il migliore attacco unito alla migliore difesa, sono numeri che decretano l‘Inter come squadra favorita per la vittoria del campionato.

Di fronte avranno una Juventus desiderosa di giocarsi fino all’ultimo le sue chance per la vittoria del titolo. Quattro anni senza scudetto cominciano ad essere troppi per la formazione bianconera. La rosa è competitiva, forse non al livello dei nerazzurri, ma comunque in grado di porre un ostacolo verso il titolo alla formazione nerazzurra.

Nerazzurri che hanno tre delle ultime sei sfide disputate contro i bianconeri in casa a S.Siro. Ora vorranno vincere per blindare definitivamente il primo posto, mentre i torinesi vorranno rovinargli la festa e combattere fino all’ultimo per il titolo.

Pronostico e migliori quote di Inter-Juventus:

Inter-Juventus è il derby d’Italia per eccellenza, un match dal grande fascino, ricco di suspence e giocatori di elevata qualità tecnica da una parte e dall’altra. Quest’anno, poi, le due squadre sono divise da appena un punto, in favore dei nerazzurri.

Le quote sui siti di scommesse danno per favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è il più gettonato, con una quota pari a 1,75 sul sito di Betfair, a fronte di un pareggio dato a 3,75 e della vittoria degli ospiti a 4,25.

Il numero di reti della sfida dovrebbe essere inferiore a 3. La quota da giocare, infatti, è quella di un Under 2,5 pari a 1,60, mentre per l’Over 2,5 la quota è un po’ più alta e si attesta a 2,10.

Tra i marcatori troviamo il più papabile per i nerazzurri Martinez a 2,30, il secondo è Thuram a quota 3. Per i bianconeri, invece, i marcatori prediletti dovrebbero essere Vlahovic a 3,60 e Federico Chiesa a 4.20.

Precedenti e Statistiche Inter-Juventus:

L’ultima sifda tra queste due formazioni è andata in in scena lo scorso 25 novembre e terminò con il punteggio di 1-1. Ad andare in rete per prima fu la formazione bianconera grazie ad una marcatura di Valhovic. Pochi giri di lancetta e si assistette al pareggio dei nerazzurri grazie a Lautaro Martinez.

L’uitimo successo dei milanesi in casa risalì al match di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputato il 26 aprile 2024, con un 1-0 siglato da Dimarco. Mentre nello stesso, in campionato, persero la sfida giocata in casa, valida per la 27esima giornata per 0-1. In marcatura ci andò Filip Kostic.

Negli ultimi tre anni il bilancio per i nerazzurri in casa è favorevole: 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Vedremo se riusciranno a mantenere questa striscia positiva o meno.

Inter-Juventus le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.